ЧМ-2018. Исландия проиграла Хорватии и вылетела с турнира

Исландия проиграла Хорватии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:2.
Хорваты набрали 9 очков и остались на первой строчке в группе. Исландцы с 1 очком – последние.
Чемпионат мира. Групповой этап. 3-й тур. Группа D
Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Бадель, 53; 1:1 – Г. Суградссон (с пенальти), 76; 1:2 – Перишич, 90.
Исландия: Халльдуорссон, Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдсон (Сигурдарсон, 76), Мгнуссон, Й. Гудмундссон, Б. Бьярнасон (Траустасон, 90+4), Г. Сигурдсон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85).
Хорватия: Калинич, Чорлука, Едвай, Чалета-Цар, Пиварич, Ковачич (Ракитич, 81), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Перишич, Крамарич, Пьяца (Ловрен, 70).
Предупреждения: Халльфреддссон, 59; Финнбогасон, 64; Севарссон, 84 – Пьяца, 14; Едвай, 83.