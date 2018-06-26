ЧМ-2018. Исландия проиграла Хорватии и вылетела с турнира

Исландия проиграла Хорватии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:2.

Хорваты набрали 9 очков и остались на первой строчке в группе. Исландцы с 1 очком – последние.

Чемпионат мира. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бадель, 53; 1:1 – Г. Суградссон (с пенальти), 76; 1:2 – Перишич, 90.

Исландия: Халльдуорссон, Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдсон (Сигурдарсон, 76), Мгнуссон, Й. Гудмундссон, Б. Бьярнасон (Траустасон, 90+4), Г. Сигурдсон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85).

Хорватия: Калинич, Чорлука, Едвай, Чалета-Цар, Пиварич, Ковачич (Ракитич, 81), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Перишич, Крамарич, Пьяца (Ловрен, 70).

Предупреждения: Халльфреддссон, 59; Финнбогасон, 64; Севарссон, 84 – Пьяца, 14; Едвай, 83.

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