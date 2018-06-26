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ЧМ-2018. Исландия проиграла Хорватии и вылетела с турнира

26 июня 2018, 22:52
9

Исландия проиграла Хорватии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ со счетом 1:2.

Хорваты набрали 9 очков и остались на первой строчке в группе. Исландцы с 1 очком – последние.

Чемпионат мира. Групповой этап. 3-й тур. Группа D

Исландия – Хорватия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Бадель, 53; 1:1 – Г. Суградссон (с пенальти), 76; 1:2 – Перишич, 90.

Исландия: Халльдуорссон, Севарссон, Ингасон, Р. Сигурдсон (Сигурдарсон, 76), Мгнуссон, Й. Гудмундссон, Б. Бьярнасон (Траустасон, 90+4), Г. Сигурдсон, Гуннарссон, Халльфредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85).

Хорватия: Калинич, Чорлука, Едвай, Чалета-Цар, Пиварич, Ковачич (Ракитич, 81), Модрич (Брадарич, 65), Бадель, Перишич, Крамарич, Пьяца (Ловрен, 70).

Предупреждения: Халльфреддссон, 59; Финнбогасон, 64; Севарссон, 84 – Пьяца, 14; Едвай, 83.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Исландия Хорватия
Комментарии (9)
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Вомбат
1530043238
Набрали 1 очко, но выглядели достойно. Просто группа им попалась посильнее нашей.
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portero
1530043468
пока Исландия! видно что мужики играют. удачи им в следующих турнирах.
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BlackMurder
1530044047
Спасибо вам викинги, хорошо играли! И отдельное спасибо что были у нас в Волгограде!
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zigbert
1530044812
Где то им немного не повезло а так играть умеют.
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fedor131313
1530045584
Жаль викингов . Настоящие мужчины. Успехов в следующих турнирах.
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Par Mezan
1530045887
"Исландия вынуждена не выиграть Хорватии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ."
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exreporter
1530046618
Вылететь можно по-разному. Можно выстрелить на Евро. И все. Можно уверенно отобраться на ЧМ. И все. Но нет и нет. Никакого "все" не происходит. Шаг за шагом, по игре - они влетели в число хороших команд мира, даже "вылетая" с 4 местом в группе.
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Ден71
1530070303
Жаль Исландцев, хорошие ребята.
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OfaZavr
1530085613
Исландия в этот раз была не такая как на Евро-16 когда не только околофутбольными вещами очаровали всех но и результатом. жаль что вылетели. желаю им дальнейших успехов.
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