Черышев: «Испания – фаворит в матче с Россией. Но мы победим, если просто выполним нашу работу»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мыслями по поводу поражения от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 и предстоящей встречи с Испанией в 1/8 финала турнира.

Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля.

– Вы хорошо играли в атаке, однако после удаления Игоря Смольникова Станислав Черчесов заменил именно вас на защитника Марио Фернандеса…

– Я не удивился своей замене, поскольку уважаю решение тренера. Он ведь думал, что так будет лучше для команды. Теперь надо сделать выводы из этой игры и двигаться дальше. Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим.

– По трагической случайности вы записали на свой счет автогол. Что произошло в том моменте?

– Я пытался заблокировать удар Диего Лашальта. Намеренно встал перед ним, и он в меня попал, но рикошетом мяч залетел в ворота. Вот и все. Ну, бывает. Это футбол, это игра, и такое здесь случается. Надеюсь, что в следующих матчах я забью в чужие ворота или помогу отличиться кому-то другому. Физически я себя чувствую хорошо и продолжу работать.

– Вы долгое время играете в Испании и отлично знаете многих игроков из этой сборной. Сможете поделиться своим опытом с партнерами по команде в случае чего?

– О футболистах нашего соперника по 1/8 финала в любом случае лучше расскажет Черчесов, чем я, – это сто процентов. Главное, чтобы мы шли дальше и продолжали расти.