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  • Черышев: «Испания – фаворит в матче с Россией. Но мы победим, если просто выполним нашу работу»

Черышев: «Испания – фаворит в матче с Россией. Но мы победим, если просто выполним нашу работу»

26 июня 2018, 16:54
30

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мыслями по поводу поражения от Уругвая (0:3) в матче третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 и предстоящей встречи с Испанией в 1/8 финала турнира.

Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники» 1 июля.

– Вы хорошо играли в атаке, однако после удаления Игоря Смольникова Станислав Черчесов заменил именно вас на защитника Марио Фернандеса…

– Я не удивился своей замене, поскольку уважаю решение тренера. Он ведь думал, что так будет лучше для команды. Теперь надо сделать выводы из этой игры и двигаться дальше. Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим.

– По трагической случайности вы записали на свой счет автогол. Что произошло в том моменте?

– Я пытался заблокировать удар Диего Лашальта. Намеренно встал перед ним, и он в меня попал, но рикошетом мяч залетел в ворота. Вот и все. Ну, бывает. Это футбол, это игра, и такое здесь случается. Надеюсь, что в следующих матчах я забью в чужие ворота или помогу отличиться кому-то другому. Физически я себя чувствую хорошо и продолжу работать.

– Вы долгое время играете в Испании и отлично знаете многих игроков из этой сборной. Сможете поделиться своим опытом с партнерами по команде в случае чего?

– О футболистах нашего соперника по 1/8 финала в любом случае лучше расскажет Черчесов, чем я, – это сто процентов. Главное, чтобы мы шли дальше и продолжали расти.

Источник: Газета.ру
Чемпионат мира Испания Россия Черышев Денис
Комментарии (30)
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Krossmen73
1530021833
Умница Денис!Каюсь,ещё пару лет назад скептически смотрел на его вызовы в сборную.Да и игра не впечатляла.Но на нашем чемпионате парень раскрылся и оставляет очень приятное впечатление.Автогол - это несчастье какое бывает с любым игроком.Так что его вины и нет.Хочется чтобы в матче с Испанией Денису удалось исправиться за этот мяч и забить сопернику.И желательно не один.
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Army_Fan
1530022039
Осталось 5 дней и там увидим
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3a zenit
1530023936
главное Самедова в стартовом выпустить и говнокоментарей в эфир поставить,которые при поражении будут кричать мы победили.
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Kollljan
1530025048
Уругвай показал нам наше место. Ноль процентов на победу над Испанией у нас.
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Рубик Докоян
1530026264
Многие наши игроки отметились на страницах разных изданий. Словесная диарея поразила многих. А надо меньше слов и больше дела. На поле надо показывать кто вы и что вы в футболе. А за нами не заржавеет отметить тех кто играет самоотверженно, с самоотдачей и не хочет быть мальчиком для битья. Если проигрываете, так так, чтобы можно было сказать, что парни в игре выложились на все сто и бились достойно, но проиграли более мастеровитому и сильному сопернику.
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a-rakhmatov
1530027707
Если Черышев будет забивать голы испанцам, а не в свои ворота может быть и наша сборная победит...))
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Cubinec1989
1530027767
Очень грамотное и тактичное интервью. Надеюсь этот яркий и талантливый футболист порадует болельщиков красивым голос в ворота испанцев. Желательно не одним)
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river31
1530028182
Читаешь комментарии "диванных генералов и тренеров" и думаешь: "Не нравится как играет наша сборная, не смотри. Иди болей за того, кто посильнее играет. И пиши хвалебные оды." А это наша сборная и наши ребята. Они пытаются играть хорошо, хоть и хреново, но пытаются. На домашнем чемпе им как никогда нужна поддержка болельщиков, а не ушат г...на за каждый пропущенный мяч.
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VVM1964
1530029817
" Но мы победим, если просто выполним нашу работу " - Боюсь этого не достаточно: Надо прыгнуть выше головы , сыграть выше своих возможностей и при этом что бы фортуна благоволила нам весь матч , а судья был к нам " очень лоялен " , при этом что бы Испанская сборная провела самый худший свой матч - вот если " эти пазлы сложатся " , то тогда может быть . ))))
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OfaZavr
1530030300
нужно приложить все усилия и старания, ну и удача конечно чтобы опять лицом повернулась, с испанцами просто выполнить работу не прокатит.
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