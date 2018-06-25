Бразильский бар будет наливать бесплатные шоты за каждое падение Неймара

Бар Malcom в бразильском городе Куяба решил устроить интересную акцию во время матча третьего тура группового раунда чемпионата мира Сербия – Бразилия.

Каждый раз, когда нападающий «пентакампеонес» Неймар будет оказываться на газоне после столкновения с соперником, каждый из посетителей заведения будет получать порцию бесплатного алкоголя.

В предыдущих двух встречах турнира на Неймаре было совершено 14 нарушений. Это без учета падений, во время которых судьи не зафиксировали фолов на футболисте.