Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бразильский бар будет наливать бесплатные шоты за каждое падение Неймара

    Бар Malcom в бразильском городе Куяба решил устроить интересную акцию во время матча третьего тура группового раунда чемпионата мира СербияБразилия.

    Каждый раз, когда нападающий «пентакампеонес» Неймар будет оказываться на газоне после столкновения с соперником, каждый из посетителей заведения будет получать порцию бесплатного алкоголя.

    В предыдущих двух встречах турнира на Неймаре было совершено 14 нарушений. Это без учета падений, во время которых судьи не зафиксировали фолов на футболисте.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июня 2018, 11:07

      Продвигают алкоголизм семимильными шагами))) Точнее массовым неймаропадом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 июня 2018, 20:16

      после второго стакана, все посетители бара, переходит сторону соперника, говоря ДАЙТЕ НЕЙМАРУ ПЕ...ДЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 25 июня 2018, 15:56

      Лечу в Бразилию
      Халява

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 15:00

      Посетители бара будут в восторге от этой акции.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 25 июня 2018, 14:54

      Не боится обанкротиться??? Никто пиво покупать не будет, но напьются все, т.к. Неймар и по делу и не по делу пол игры проводит на газоне.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 июня 2018, 14:43

      Упьются там все)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 25 июня 2018, 14:43

      разорятся

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 25 июня 2018, 14:35

      В России такой акции не будет?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 25 июня 2018, 14:19

      Гульнут так гульнут!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 25 июня 2018, 14:11

      Такого бодуна мир еще не видел!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11