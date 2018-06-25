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    Канчельскис – о Салахе: «Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди. Но такую ерунду иногда говорят»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу возможно ухода нападающего Мохамеда Салаха из сборной Египта.

    Вчера СМИ сообщили, что футболист может покинуть национальную команду после встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, поскольку не хочет быть чьим-то политическим инструментом.

    Ранее Кадыров провел встречу с Салахом, на которой присвоил ему звание почетного гражданина Чечни.

    «Тогда не соглашайся на такие встречи! Странные люди. Сначала идут туда, а потом жалуются. Если не хочешь, не приезжай, не принимай подарки. Это глупо и смешно, конечно. Обижается как маленький ребенок.

    Если говорит об уходе из сборной, может, вообще закончить с футболом? Доходит до комичного: туда не ходи – снег башка попадет... Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди, но такую ерунду иногда говорят...» – сказал Канчельскис.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2018 13:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 25 июня 2018, 18:15

      Про футболистов-самокритично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 25 июня 2018, 16:02

      Салах не мог из-за Героя России отказаться играть в сборной Египта,Кадыров,он же герой России не позволил бы☝️

      -1
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      Рейтинг: +71

      Партос 25 июня 2018, 15:24

      Андрей, все дело в том, что ты читаешь заявления желтой прессы, а не футболистов. Вот в сторону желтой прессы и неси понос. Бедняга Салах, сидит у себя на базе никого не трогает, тренируется и думает что ж у него так уши горят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 14:50

      Купился на непроверенную информацию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 25 июня 2018, 14:24

      Читаешь такую реакцию людей на желтые статьи вообще удивляешься, как с таким крохотным мозгом люди до такого возраста доживают

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июня 2018, 13:55

      неужели до еще не дошло что это просто желтушная выдумка, верит прям как ребенок всему написанному.

      5
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 13:39

      Еще и CNN верит,наверное Экспресс-газету почитывал раньше...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 июня 2018, 13:30

      бывшие тоже порядочные балбесы, особенно прибалты.)))

      7
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