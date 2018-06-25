Канчельскис – о Салахе: «Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди. Но такую ерунду иногда говорят»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу возможно ухода нападающего Мохамеда Салаха из сборной Египта.

Вчера СМИ сообщили, что футболист может покинуть национальную команду после встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, поскольку не хочет быть чьим-то политическим инструментом.

Ранее Кадыров провел встречу с Салахом, на которой присвоил ему звание почетного гражданина Чечни.

«Тогда не соглашайся на такие встречи! Странные люди. Сначала идут туда, а потом жалуются. Если не хочешь, не приезжай, не принимай подарки. Это глупо и смешно, конечно. Обижается как маленький ребенок.

Если говорит об уходе из сборной, может, вообще закончить с футболом? Доходит до комичного: туда не ходи – снег башка попадет... Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди, но такую ерунду иногда говорят...» – сказал Канчельскис.