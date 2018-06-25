Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис – о Салахе: «Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди. Но такую ерунду иногда говорят»

Канчельскис – о Салахе: «Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди. Но такую ерунду иногда говорят»

25 июня 2018, 13:12
8

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение по поводу возможно ухода нападающего Мохамеда Салаха из сборной Египта.

Вчера СМИ сообщили, что футболист может покинуть национальную команду после встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, поскольку не хочет быть чьим-то политическим инструментом.

Ранее Кадыров провел встречу с Салахом, на которой присвоил ему звание почетного гражданина Чечни.

«Тогда не соглашайся на такие встречи! Странные люди. Сначала идут туда, а потом жалуются. Если не хочешь, не приезжай, не принимай подарки. Это глупо и смешно, конечно. Обижается как маленький ребенок.

Если говорит об уходе из сборной, может, вообще закончить с футболом? Доходит до комичного: туда не ходи – снег башка попадет... Читаешь заявления футболистов – вроде бы нормальные люди, но такую ерунду иногда говорят...» – сказал Канчельскис.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Египет Салах Мохамед Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1529922658
бывшие тоже порядочные балбесы, особенно прибалты.)))
Ответить
KOLBIS
1529923159
Еще и CNN верит,наверное Экспресс-газету почитывал раньше...
Ответить
OfaZavr
1529924134
неужели до еще не дошло что это просто желтушная выдумка, верит прям как ребенок всему написанному.
Ответить
bset
1529925882
Читаешь такую реакцию людей на желтые статьи вообще удивляешься, как с таким крохотным мозгом люди до такого возраста доживают
Ответить
zigbert
1529927428
Купился на непроверенную информацию.
Ответить
Партос
1529929478
Андрей, все дело в том, что ты читаешь заявления желтой прессы, а не футболистов. Вот в сторону желтой прессы и неси понос. Бедняга Салах, сидит у себя на базе никого не трогает, тренируется и думает что ж у него так уши горят.
Ответить
Ragnar Viking
1529931742
Салах не мог из-за Героя России отказаться играть в сборной Египта,Кадыров,он же герой России не позволил бы☝️
Ответить
Бриг
1529939731
Про футболистов-самокритично!
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Все не очень хорошо»
09:58
2
«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»
09:23
3
Радимов определил тренера РПЛ, под которым шатается кресло
08:56
1
Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
08:47
Раскрыта удивительная причина отказа «Зенита» от Даку
08:27
9
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
5
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
3
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+