Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кагава, Кулибали и Мане – в составах Японии и Сенегала на матч ЧМ-2018

    ФИФА опубликовала стартовые составы сборных Японии и Сенегала на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

    Япония: Кавашима, Нагатомо, Седзи, Йошида, Сакаи, Инуи, Шибасаки, Хасебе, Харагучи, Кагава, Осако.

    Сенегал: Ндиайе, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, П. А. Диайе, А. Ндиайе, Гана, Сарр, Ньянг, Мане.

    Встреча состоится в Екатеринбурге начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 17:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      ds21th 24 июня 2018, 18:00

      Вперёд Япония!!!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 24 июня 2018, 17:44

      Сенегалу только победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 июня 2018, 17:31

      За Сенегал!бравые,колоритные ребята.ну и,конечно,Мане забить!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11