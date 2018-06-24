Кагава, Кулибали и Мане – в составах Японии и Сенегала на матч ЧМ-2018

ФИФА опубликовала стартовые составы сборных Японии и Сенегала на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира.

Япония: Кавашима, Нагатомо, Седзи, Йошида, Сакаи, Инуи, Шибасаки, Хасебе, Харагучи, Кагава, Осако.

Сенегал: Ндиайе, Сабали, Кулибали, Сане, Ваге, П. А. Диайе, А. Ндиайе, Гана, Сарр, Ньянг, Мане.

Встреча состоится в Екатеринбурге начнется в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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