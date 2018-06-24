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  • Дурмаз, принесший Германии победный штрафной: «Мне всю жизнь угрожают в соцсетях. Не беспокоюсь из-за этого»

Дурмаз, принесший Германии победный штрафной: «Мне всю жизнь угрожают в соцсетях. Не беспокоюсь из-за этого»

24 июня 2018, 15:07
3

Полузащитнику сборной Швеции Джимми Дурмаз рассказал об угрозах в свой адрес после матча с Германией (1:2, 3-й тур групповой стадии ЧМ).

В добавленное время швед турецкого происхождения нарушил правила около своей штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал положение и принес чемпионам мира победу.

«После матча я не проверял соцсети, но я и так не беспокоюсь. Никакой опасности от этого не исходит. Мне угрожают всю мою жизнь. Я по-прежнему горд представлять свою страну», – Aftonbladet цитирует 29-летнего игрока «Тулузы».

Перед последним туром Янне Андерссона занимает третье место в группе F с тремя очками. Шведы сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Швеция Тулуза Дурмаз Джимми
Комментарии (3)
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Garrincha58
1529847335
самый дурнмной привоз
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Cules2013
1529849137
Я бы не сказал, что это не стоит воспринимать всерьёз - на 100 липовых угроз диванных героев найдётся один реальный неадекват, которые может что-то предпринять по существу. Роналду вон с личным охранником везде ходит. Не просто так же. Ну а лично обвинять Дурмаза - это такое дело. На его месте мог быть любой другой игрок, а немцы хоть и отскочили, но по делу, дави-давили и всё-таки дожали. При всём уважении к Швеции, Германия явно сильнее.
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zigbert
1529910093
Для Швеции это еще не катастрофа.
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