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    Дурмаз, принесший Германии победный штрафной: «Мне всю жизнь угрожают в соцсетях. Не беспокоюсь из-за этого»

    Полузащитнику сборной Швеции Джимми Дурмаз рассказал об угрозах в свой адрес после матча с Германией (1:2, 3-й тур групповой стадии ЧМ).

    В добавленное время швед турецкого происхождения нарушил правила около своей штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал положение и принес чемпионам мира победу.

    «После матча я не проверял соцсети, но я и так не беспокоюсь. Никакой опасности от этого не исходит. Мне угрожают всю мою жизнь. Я по-прежнему горд представлять свою страну», – Aftonbladet цитирует 29-летнего игрока «Тулузы».

    Перед последним туром Янне Андерссона занимает третье место в группе F с тремя очками. Шведы сохраняют шансы на выход в плей-офф.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 15:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:01

      Для Швеции это еще не катастрофа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 17:05

      Я бы не сказал, что это не стоит воспринимать всерьёз - на 100 липовых угроз диванных героев найдётся один реальный неадекват, которые может что-то предпринять по существу. Роналду вон с личным охранником везде ходит. Не просто так же.
      Ну а лично обвинять Дурмаза - это такое дело. На его месте мог быть любой другой игрок, а немцы хоть и отскочили, но по делу, дави-давили и всё-таки дожали. При всём уважении к Швеции, Германия явно сильнее.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 июня 2018, 16:35

      самый дурнмной привоз

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