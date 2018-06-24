Дурмаз, принесший Германии победный штрафной: «Мне всю жизнь угрожают в соцсетях. Не беспокоюсь из-за этого»

Полузащитнику сборной Швеции Джимми Дурмаз рассказал об угрозах в свой адрес после матча с Германией (1:2, 3-й тур групповой стадии ЧМ).

В добавленное время швед турецкого происхождения нарушил правила около своей штрафной. Хавбек Тони Кроос реализовал положение и принес чемпионам мира победу.

«После матча я не проверял соцсети, но я и так не беспокоюсь. Никакой опасности от этого не исходит. Мне угрожают всю мою жизнь. Я по-прежнему горд представлять свою страну», – Aftonbladet цитирует 29-летнего игрока «Тулузы».

Перед последним туром Янне Андерссона занимает третье место в группе F с тремя очками. Шведы сохраняют шансы на выход в плей-офф.