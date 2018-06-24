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  • ФИФА может отстранить Джаку и Шакири на два матча за демонстрацию герба Албании

ФИФА может отстранить Джаку и Шакири на два матча за демонстрацию герба Албании

24 июня 2018, 12:30
30

Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 2:1 в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

Авторы голов в составе швейцарцев Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых мячей складывали ладони в знак орла, символа Албании.

Оба футболиста являются этническими албанцами, в связи с чем ФИФА начала расследование на предмет политической пропаганды.

По данным BBC, федерация может отстранить игроков «Арсенала» и «Сток Сити» на два матча. В таком случае они пропустят заключительную игру группы с Коста-Рикой и – если швейцарцы выйдут из группы – матч стадии 1/16 финала.

После матча Шакири отказался комментировать свой жест и аргументировал его бурными эмоциями.

Источник: BBC
Чемпионат мира Сербия Швейцария Арсенал Сток Сити Шакири Джердан Джака Гранит
Комментарии (30)
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Иванов Иван Иванович
1529832939
Бред какой-то! Кого они эьим жестом оскорбили или обидели? Пусть скажут что они голубя мира изображали ))
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777+
1529834362
Полный БреД!!! Албания, что запрещенная страна? Тогда почему Албания учасствует в турнирах УЕФА и ФИФА? Футболисты, что зиговали? Или может быть они выразили к кому-то неуважение своими жестами? Другие игроки целуют герб на майках - тем самым поддерживают определенные страны - это , что преступление? Я бы на месте игроков сборной Швейцарии и других команд демонстративно показал бы этот жест во время трансляции - поддержал Джаку и Шакири !!! Пусть тогда ФМФА "почешится".......
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insider_retro
1529834855
Надо бурные эмоции закатать в асфальт адекватного наказания - в назидание другим... А то, даже здесь некоторые делают вид, что не в курсе про имеющиеся тонкости балканских противоречий, которые не надо не в каком виде тащить на поле...
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Гуус
1529835433
засчитайте технарь в этом матче, чтобы больше такого эти 2 идиота не вытворяли, да и другим не подавно не было бы! Если наказывать то всю сюорную и страну за которую они играют!
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hevbn 28
1529835741
Во первых я видел этот жест не только от Джаки и Шакири , но ещё и от многих игроков которые не являются албанцами и ни каких санкций тогда не было,получается в данном случае ФИФА фактически занимается дискриминацией Албании только потому, что у них на флаге есть орёл, а во вторых в нынешнем обществе слишком много обращают внимание на мелочи, ну показал человек жестом голубя ( ну или орла) и что теперь его надо за это дисквалифицировать , скоро вообще запретят радоваться голу , потому что радость же провоцирует людей на эмоции и не только тех кто выиграл , но и кто проиграл. Бред полнейший ,смысл всех игр это проявление эмоций.
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BarStep
1529835830
Если это случится, я лично сожалеть не буду... Реакция ФИФА на эти выходки футболистов вполне адекватно... Но почему молчат сами швейцарцы и их федерация футбола? Вот это мне не понятно..
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_MATRIX_
1529836004
Будет правильно.
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Yev
1529837270
Не важно какой символ ты показываешь, главное чтобы он не провацировал болельщиков и соперника. А отношение Сербии и Албании известны. Это всё равно что на матче Аргентина Англия демонстрировать символику Фонклендских островов. Поступок конечно с сильным душком. Сербам не здаваться и удачи!!!
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Army_Fan
1529838287
Правильно все и вообще надо отстранить от всего ЧМ и нефиг тут провокаторов держать, а те кто тут тупари, то учите историю, а особенно хотя бы чуток погуглить про Албанию про времена 90х
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volfrik
1529838740
если накажут будет справедливо
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