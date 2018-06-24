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    ФИФА может отстранить Джаку и Шакири на два матча за демонстрацию герба Албании

    Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 2:1 в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

    Авторы голов в составе швейцарцев Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых мячей складывали ладони в знак орла, символа Албании.

    Оба футболиста являются этническими албанцами, в связи с чем ФИФА начала расследование на предмет политической пропаганды.

    По данным BBC, федерация может отстранить игроков «Арсенала» и «Сток Сити» на два матча. В таком случае они пропустят заключительную игру группы с Коста-Рикой и – если швейцарцы выйдут из группы – матч стадии 1/16 финала.

    После матча Шакири отказался комментировать свой жест и аргументировал его бурными эмоциями.

    Источник: BBC

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    24.06.2018 12:30
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:05

      Хотелось бы услышать мнение самих футболистов.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 25 июня 2018, 04:07

      Меня убивают те люди, которые в наркотическом угаре видят какую то политическую пропаганду. Что в том что парни показали орла??? Если я взмахну рукой в знак приветствия какому-нибудь знакомому, то кому то покажется что я "зигую"???!!! Что за дебилизм.... Федерация - сборище расистов, сказочных долбо..бов....

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 июня 2018, 18:59

      "В таком случае они пропустят заключительную игру группы с Коста-Рикой и – если швейцарцы выйдут из группы – матч стадии 1/16 финала."

      Редактор, 1/16 финала нет на ЧМ.
      Я хз как таким непрофессионалам доверяют новости писать.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 18:18

      а откуда в ФИФА точно знают что под этим жестом имеется ввиду, ведь его значение может быть самое разнообразное. например игрок забил и как орел полетел или свободен как птица, вообщем куча вариантов. но даже если и есть какой-то албанский смысл ничего такого в нем нет, они же не напрямую что-то плохое сказали или сделали. жест вполне безобиден.

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      Рейтинг: +10442

      ivany4 24 июня 2018, 15:55

      ФИФА и МОК являются самыми репрессивными организациями, запрещая людям выражать свое мнение!

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      Рейтинг: +2390

      baden69 24 июня 2018, 15:29

      Если бы они показали "орла", играя против любой другой сборной, то ничего страшного в этом не было бы, но здесь явная провокация в адрес сербов, поэтому дисква будет правильным решением.

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 24 июня 2018, 15:09

      Это лучший что может сделать фифа.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:19

      Этим чиновникам только дай разгуляться, скучно им там в офисах, если наказывать некого и не за что. Дисква - это сурово, не по спортивному, а вот штраф увесистый лично этим гражданам дать можно и нужно. Соломоново решение - и наказать вроде бы нужно, но и перегибать не стоит.

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      Рейтинг: +1713

      volfrik 24 июня 2018, 14:12

      если накажут будет справедливо

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      Рейтинг: -98

      Army_Fan 24 июня 2018, 14:04

      Правильно все и вообще надо отстранить от всего ЧМ и нефиг тут провокаторов держать, а те кто тут тупари, то учите историю, а особенно хотя бы чуток погуглить про Албанию про времена 90х

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