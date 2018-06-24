ФИФА может отстранить Джаку и Шакири на два матча за демонстрацию герба Албании

Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 2:1 в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.
Авторы голов в составе швейцарцев Гранит Джака и Джердан Шакири после забитых мячей складывали ладони в знак орла, символа Албании.
Оба футболиста являются этническими албанцами, в связи с чем ФИФА начала расследование на предмет политической пропаганды.
По данным BBC, федерация может отстранить игроков «Арсенала» и «Сток Сити» на два матча. В таком случае они пропустят заключительную игру группы с Коста-Рикой и – если швейцарцы выйдут из группы – матч стадии 1/16 финала.
После матча Шакири отказался комментировать свой жест и аргументировал его бурными эмоциями.
Источник: BBC