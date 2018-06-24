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Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата»

24 июня 2018, 10:20
26

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил футболку «Ахмата» нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху.

Ранее Кадыров присвоил форварду «Ливерпуля» звание почетного гражданина Чечни.

«Я своим указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммаду Салаху звание «Почетный гражданин ЧР», а также преподнес в дар футболку нашего клуба «Ахмат».

Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом «Ахмат», — сообщил Кадыров.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Египет Ахмат Салах Мохамед
Комментарии (26)
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Garrincha58
1529825873
пора усыновить Салаха
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OfaZavr
1529826302
а подпись в контракте Салах случайным образом не поставил интересно)
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Патронташ
1529826372
А золотой пистолет и треники спортивного типа подарил?
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Смешная Лошадь
1529826387
Когда уже гражданство дадут, не томите
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Гуус
1529826906
Кадыров купи ты этого Салаха в свой ахмат, сразу чемпионство тебе принесет в россии... все го то лямов 80 надо отдать за него!
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insider_retro
1529827180
Излишне коленопреклонённое почитание...
Ответить
BarStep
1529828997
Египтяне наверное уже сто раз пожалели, что базу сборной выбрали в стане назойливых единоверцев...
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Docentusa
1529831682
А что героя России пробить не удалось?
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mihail200606
1529833108
Бедных наследников фараонов местное руководство затрахало своим вниманием..
Ответить
bset
1529836081
Как же они задолбали Салаха. Видно, что из последних сил улыбку держит. Может быть Египет нас и обыграл, если бы им дали спокойно тренироваться.
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