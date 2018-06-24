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    Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил футболку «Ахмата» нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху.

    Ранее Кадыров присвоил форварду «Ливерпуля» звание почетного гражданина Чечни.

    «Я своим указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммаду Салаху звание «Почетный гражданин ЧР», а также преподнес в дар футболку нашего клуба «Ахмат».

    Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом «Ахмат», — сообщил Кадыров.

    Источник: «ВКонтакте»

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    24.06.2018 10:20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 25 июня 2018, 23:33

      Здорово было бы товарняк чтобы сгоняли, ребятам из ЧР интересно увидеть против себя на поле легенду! Чтоб не херней маялись, а в футбол играли и знали к чему стремиться!

      0
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 июня 2018, 11:14

      Которой он сразу же подтерся!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:46

      Ни к чему все это.

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 июня 2018, 08:02

      Что-то мордва молчат.Квартиру,там,паспорт, там....Кинотеатр обозвать его именем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 24 июня 2018, 23:14

      разве новые футболки у клуба? я что то не слышал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      dovakin 24 июня 2018, 17:16

      Бомбардиру больше писать не о чем, кроме досуга местных феодалов!? Написали бы про самых красивых болельщиц ЧМ.

      1
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 24 июня 2018, 17:03

      Очкастый бородач слева - явно чем то не доволен )

      1
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      Рейтинг: +1236

      омск55 24 июня 2018, 16:34

      Кадыров много кому дарит ,за наши деньги

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 24 июня 2018, 13:51

      Главное не переборщить с гостеприимством)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 июня 2018, 13:28

      Как же они задолбали Салаха. Видно, что из последних сил улыбку держит. Может быть Египет нас и обыграл, если бы им дали спокойно тренироваться.

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