Кадыров вручил Салаху футболку «Ахмата»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил футболку «Ахмата» нападающему сборной Египта Мохамеду Салаху.

Ранее Кадыров присвоил форварду «Ливерпуля» звание почетного гражданина Чечни.

«Я своим указом присвоил египетскому игроку, члену сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммаду Салаху звание «Почетный гражданин ЧР», а также преподнес в дар футболку нашего клуба «Ахмат».

Обе стороны выразили пожелание в будущем провести товарищеский матч между египетской сборной и футбольным клубом «Ахмат», — сообщил Кадыров.