Фабрегас: «Роналду действительно хорош на ЧМ-2018. Но он забил один гол с пенальти, один со штрафного и еще один после ошибки Де Хеа»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал выступление нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018.

На счету португальца после двух туров четыре гола. Три из них он забил в первой игре с Испанией (3:3).

«Роналду – одно из крупнейших имен на ЧМ-2018 в России. Он сильно стартовал на турнире с точки зрения голов, которых у него четыре к этому моменту.

Да, он играет хорошо. Но если вы действительно посмотрите на то, что он сделал, – он забил один гол с пенальти, один – со штрафного и еще один после удара, который должен был отражать Давид Де Хеа», – сказал Фабрегас.