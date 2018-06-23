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    Фабрегас: «Роналду действительно хорош на ЧМ-2018. Но он забил один гол с пенальти, один со штрафного и еще один после ошибки Де Хеа»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал выступление нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018.

    На счету португальца после двух туров четыре гола. Три из них он забил в первой игре с Испанией (3:3).

    «Роналду – одно из крупнейших имен на ЧМ-2018 в России. Он сильно стартовал на турнире с точки зрения голов, которых у него четыре к этому моменту.

    Да, он играет хорошо. Но если вы действительно посмотрите на то, что он сделал, – он забил один гол с пенальти, один – со штрафного и еще один после удара, который должен был отражать Давид Де Хеа», – сказал Фабрегас.

    Источник: BBC

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    23.06.2018 15:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 23:08

      Критиковать всегда проще.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 23 июня 2018, 20:59

      Что п и з д и т много на счет ошибки Де Хеа он сам виноват причем тут Роналду

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 июня 2018, 20:54

      завидуй молча секс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 июня 2018, 18:58

      В как надо забивать,чтобы сеньор Фабрегас остался доволен?с центра поля через себя между ног вратарю при этом?!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 июня 2018, 18:57

      Фабрегас думает что уже все забыли что пенку и штрафной он же и заработал

      0
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 23 июня 2018, 17:29

      Фабрегас тоже хорош, сколько он там сыграл на этом ЧМ..........?

      1
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Maxi_7 23 июня 2018, 18:07

      так много что сразу и не подсчитаешь))

      2
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      Рейтинг: +982

      O-Z 23 июня 2018, 16:51

      Потом с рекашета забьёт, в финале жопой. Зависть Сеска в разгаре

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 июня 2018, 16:34

      Сколько много об этом гав...е!

      0
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      Рейтинг: +253

      Sancool 23 июня 2018, 16:31

      он забил, он забил и он забил, это главное))

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      Рейтинг: +18

      Siql13 23 июня 2018, 15:37

      И что? Результат на лицо, Месси лох.

      -1
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