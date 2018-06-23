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  • Фабрегас: «Роналду действительно хорош на ЧМ-2018. Но он забил один гол с пенальти, один со штрафного и еще один после ошибки Де Хеа»

Фабрегас: «Роналду действительно хорош на ЧМ-2018. Но он забил один гол с пенальти, один со штрафного и еще один после ошибки Де Хеа»

23 июня 2018, 15:10
15

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал выступление нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира-2018.

На счету португальца после двух туров четыре гола. Три из них он забил в первой игре с Испанией (3:3).

«Роналду – одно из крупнейших имен на ЧМ-2018 в России. Он сильно стартовал на турнире с точки зрения голов, которых у него четыре к этому моменту.

Да, он играет хорошо. Но если вы действительно посмотрите на то, что он сделал, – он забил один гол с пенальти, один – со штрафного и еще один после удара, который должен был отражать Давид Де Хеа», – сказал Фабрегас.

Источник: BBC
Чемпионат мира Испания Португалия Челси Реал Фабрегас Сеск Роналду Криштиану
Комментарии (15)
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dastik
1529755982
И что ***** с этого?? Тупой какой-то этот Фабрегас
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GermanVo
1529756094
Профессионализм нападающего и заключается в умении забить и со стандартов, и с игры, и заставить вратаря совершить ошибку. Не надо просто завидовать.
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DeStar
1529756227
И еще марокко головой закинул не хило) а для кого-то забить с пенальти - это уже тяжело)
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KOLBIS
1529757259
И вам трешечку закинул...Конечно лузер он совсем не умеет играть...
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Siql13
1529757421
И что? Результат на лицо, Месси лох.
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Sancool
1529760664
он забил, он забил и он забил, это главное))
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O-Z
1529761878
Потом с рекашета забьёт, в финале жопой. Зависть Сеска в разгаре
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Maxi_7
1529764161
Фабрегас тоже хорош, сколько он там сыграл на этом ЧМ..........?
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Vladarg
1529769510
В как надо забивать,чтобы сеньор Фабрегас остался доволен?с центра поля через себя между ног вратарю при этом?!
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zigbert
1529870932
Критиковать всегда проще.
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