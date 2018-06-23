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    Идову: «РФПЛ в большом порядке. Это видно по выступлению сборной России на чемпионате мира»

    Защитник сборной Нигерии Брайн Идову назвал высоким уровень РФПЛ. По словам футболиста, это показывает сборная России своим выступлением на чемпионате мира-2018.

    «Все-таки тяжело сравнивать чемпионат России и чемпионат мира. Здесь накал страстей немного другой, другие эмоции. На чемпионат мира приехали все лучшие футболисты планеты на данный момент. Все они играют в хороших чемпионатах.

    Ошибки тут сразу наказываются, в то время как в чемпионате России могут простить какие-то ошибки. Уровень мастерства все же там пониже. Но РФПЛ все равно в большом порядке. Сборная России наглядно это показывает на чемпионате мира», – сказал Идову.

    Последние восемь лет Идову защищал цвета «Амкара».

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.06.2018 00:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 июня 2018, 00:16

      защищал цвета Амкара, но для Зенита цвет не тот оказался...
      - да еще и паспорт был правильный, до офицалок за Нигерию.)))

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