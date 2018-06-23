Идову: «РФПЛ в большом порядке. Это видно по выступлению сборной России на чемпионате мира»

защищал цвета Амкара, но для Зенита цвет не тот оказался...
- да еще и паспорт был правильный, до офицалок за Нигерию.)))
Защитник сборной Нигерии Брайн Идову назвал высоким уровень РФПЛ. По словам футболиста, это показывает сборная России своим выступлением на чемпионате мира-2018.
«Все-таки тяжело сравнивать чемпионат России и чемпионат мира. Здесь накал страстей немного другой, другие эмоции. На чемпионат мира приехали все лучшие футболисты планеты на данный момент. Все они играют в хороших чемпионатах.
Ошибки тут сразу наказываются, в то время как в чемпионате России могут простить какие-то ошибки. Уровень мастерства все же там пониже. Но РФПЛ все равно в большом порядке. Сборная России наглядно это показывает на чемпионате мира», – сказал Идову.
Последние восемь лет Идову защищал цвета «Амкара».