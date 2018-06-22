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    Милинкович-Савич и Митрович сыграют в атаке сборной Сербии против Швейцарии

    В пятницу, 22 июня, в Калининграде состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

    Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович.

    Швейцарии: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили, Цубер, Сеферович.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 20:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июня 2018, 21:26

      Напред, Србија !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 июня 2018, 21:08

      Вперед Славяне!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -98

      Army_Fan 22 июня 2018, 20:46

      Надо выигрывать братья, нужна победа и решать задачи до Бразилии

      5
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