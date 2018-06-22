Милинкович-Савич и Митрович сыграют в атаке сборной Сербии против Швейцарии

В пятницу, 22 июня, в Калининграде состоится матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Сербия: Стойкович, Иванович, Коларов, Миленкович, Душко Тошич, Матич, Тадич, Миливоевич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович.

Швейцарии: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Джака, Шакири, Бехрами, Джемаили, Цубер, Сеферович.

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