Дзюба: «Как команда сборная Аргентины очень средняя»

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о матче Аргентина – Хорватия (0:3, 2-й тур ЧМ-2018).

«Сразу говорил, что Хорватия уверенно обыграет Аргентину. У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент.

Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше», – сказал Дзюба.

Форвард «Зенита» на текущем чемпионате мира забил два гола.