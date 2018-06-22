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    Дзюба: «Как команда сборная Аргентины очень средняя»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о матче АргентинаХорватия (0:3, 2-й тур ЧМ-2018).

    «Сразу говорил, что Хорватия уверенно обыграет Аргентину. У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент.

    Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше», – сказал Дзюба.

    Форвард «Зенита» на текущем чемпионате мира забил два гола.

    Источник: «ВКонтакте»

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    22.06.2018 17:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 23 июня 2018, 00:01

      Тренер у Аргентины - ноль без палочки, поэтому нет игры... Да и не тебе судить о других!

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:12

      Дзюба в своем стиле, проявляет свои способности эксперта.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 июня 2018, 21:20

      ну понятно с ним после 2х победных матчей у него крылья выросли и он на верху он судья вершитель но давайте посмотрим как пойдут дела дальше и не факт нас ведь могут легко в лужу окунуть с более именитыми и даже аргентина будь она на пути

      5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 июня 2018, 21:03

      Артемий,расскажи,как вы дербанили Аргентину последние разы.Наверное ,из-за вас южноамериканцы не могут придти в себя от унижения )). Теперь с тревогой и тоской смотрят на тебя уругвайские игрочишки.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > yorgenbarenz 22 июня 2018, 23:37

      Последней фразой вы неожиданно попали в точку. Хотя сами думаете, что это сарказм.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz > Вомбат 23 июня 2018, 07:25

      Нет никакой неожиданности.Именно сарказм.))

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 22 июня 2018, 20:57

      Дзюбе до среднего игрока Аргентины, как до другой галактики...

      3
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > VOLK83 22 июня 2018, 23:41

      До нападающих (Агуэро, Дибала, Игуаин) ему как до луны, но полузащита у аргов слабая. Туда даже Паредес и Ригони претендовали попасть. Оба этих пешехода играли в официальных матчах - и в Копа Америка и в отборочных.

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      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 22 июня 2018, 20:55

      Да уже выиграли у Саудитов и Египта,и возомнили себя звёздами...

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 июня 2018, 20:51

      Кто кого выше говорит таблица чемпионата Испании. А у нас уже Дзюба публично начал оценки давать неоднократным чемпионам мира? Дело Дзюбы -аккуратно,на носочках,пройтись по полю,делая вид интенсивного бега и,если хорошо выдадут,запихнуть мяч в ворота.

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      Рейтинг: +48

      eddo23 > val-berezko 22 июня 2018, 20:57

      не дзюбка прав кто то таблицами испании по детски а кто то по взрослому лигой чемпионов да и на ЧМ ..... кто как блещет ...

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 22 июня 2018, 20:12

      Уважаемый Артём, ну не надо проводить соревнования по забрасыванию шапками. На деле показывайте и доказывайте. Пока верим!

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 22 июня 2018, 19:12

      Не суди других и не судим будешь...
      Не усредняй не середняков, ибо вершина достижений у каждого своя!..
      Пока подборка достижений любого аргентинца, чуть, более впечатляющая!..))

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 22 июня 2018, 18:52

      Дзюба на все времена, он лучший, Арсенал вперёд !!! Теперь везде будем им мылить шею.

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