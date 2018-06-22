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Дзюба: «Как команда сборная Аргентины очень средняя»

22 июня 2018, 17:09
16

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился мнением о матче АргентинаХорватия (0:3, 2-й тур ЧМ-2018).

«Сразу говорил, что Хорватия уверенно обыграет Аргентину. У Аргентины много индивидуально сильных игроков, но как команда она очень средняя. По меркам мирового футбола. Она точно не претендент.

Сейчас многие будут ругаться, но где Криштиану, а где Лео? Они оба недосягаемы ни для кого, но Криштиану на ступеньку чуть повыше», – сказал Дзюба.

Форвард «Зенита» на текущем чемпионате мира забил два гола.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Аргентина Хорватия Дзюба Артем
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1529677354
Великий эксперт...
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KOLBIS
1529681368
Начинается звездная болезнь...Не надо Тема пожалуйста...
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insider_retro
1529683941
Не суди других и не судим будешь... Не усредняй не середняков, ибо вершина достижений у каждого своя!.. Пока подборка достижений любого аргентинца, чуть, более впечатляющая!..))
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Нас Много
1529687577
Уважаемый Артём, ну не надо проводить соревнования по забрасыванию шапками. На деле показывайте и доказывайте. Пока верим!
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val-berezko
1529689888
Кто кого выше говорит таблица чемпионата Испании. А у нас уже Дзюба публично начал оценки давать неоднократным чемпионам мира? Дело Дзюбы -аккуратно,на носочках,пройтись по полю,делая вид интенсивного бега и,если хорошо выдадут,запихнуть мяч в ворота.
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VOLK83
1529690249
Дзюбе до среднего игрока Аргентины, как до другой галактики...
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yorgenbarenz
1529690637
Артемий,расскажи,как вы дербанили Аргентину последние разы.Наверное ,из-за вас южноамериканцы не могут придти в себя от унижения )). Теперь с тревогой и тоской смотрят на тебя уругвайские игрочишки.
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Полная Канистра
1529691652
ну понятно с ним после 2х победных матчей у него крылья выросли и он на верху он судья вершитель но давайте посмотрим как пойдут дела дальше и не факт нас ведь могут легко в лужу окунуть с более именитыми и даже аргентина будь она на пути
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zigbert
1529694732
Дзюба в своем стиле, проявляет свои способности эксперта.
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mialkov
1529701274
Тренер у Аргентины - ноль без палочки, поэтому нет игры... Да и не тебе судить о других!
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