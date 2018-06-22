Моуринью поставил на легкую победу Бразилии над Коста-Рикой. Начало – в 15:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об исходе встречи 3-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия – Коста-Рика.

«Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал ее товарищеском матче с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют.

Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют», – сказал португалец в интервью RT.

Матч начнется в 15:00 на стадионе «Санкт-Петербург». За его событиями можно будет следить здесь.