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    Моуринью поставил на легкую победу Бразилии над Коста-Рикой. Начало – в 15:00

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об исходе встречи 3-го тура группового этапа чемпионата мира БразилияКоста-Рика.

    «Коста-Рика не только достойно выступила на прошлом чемпионате, но и в целом играет стабильно хорошо. Я наблюдал ее товарищеском матче с Шотландией и знаю, насколько организованно они играют.

    Но на стороне Бразилии много талантливых игроков, динамика, изобретательность. Думаю, бразильцы легко выиграют», – сказал португалец в интервью RT.

    Матч начнется в 15:00 на стадионе «Санкт-Петербург». За его событиями можно будет следить здесь.

    Источник: RT

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    22.06.2018 13:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 20:37

      Легко не получилось, оба мяча были забиты в дополнительное время.

      2
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      Рейтинг: -4

      dugniks63 22 июня 2018, 14:05

      Если дeлаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2018, 13:37

      Вот будет веселуха, если Коста-Рика вкатает Бразилию.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8757

      tesch > woyser 22 июня 2018, 16:10

      всё идет к этому)

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 июня 2018, 13:36

      Отношение к Моуриньо неоднозначное, но надо отдать должное - ПОКА все его прогнозы на этом Чемпионате сбылись!

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