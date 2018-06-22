Футболисты сборной Аргентины выступили за увольнение Сампаоли

Футболисты сборной Аргентины не хотят, чтобы команду продолжал возглавлять Хорхе Сампаоли, сообщает Toda Pasion.

Игроки обратились в Ассоциацию футбола Аргентины с просьбой, чтобы команду на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии вывел другой тренер. Игра состоится в Санкт-Петербурге 26 июня. Это может сделать помощник Сампаоли в сборной Хорхе Бурручага.

Сборная Аргентины во втором туре группового этапа ЧМ-2018 проиграла Хорватии со счетом 0:3. С одним очком аргентинцы занимают третье место в своей группе, рискуя не выйти в плей-офф турнира.