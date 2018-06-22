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    Футболисты сборной Аргентины выступили за увольнение Сампаоли

    Футболисты сборной Аргентины не хотят, чтобы команду продолжал возглавлять Хорхе Сампаоли, сообщает Toda Pasion.

    Игроки обратились в Ассоциацию футбола Аргентины с просьбой, чтобы команду на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии вывел другой тренер. Игра состоится в Санкт-Петербурге 26 июня. Это может сделать помощник Сампаоли в сборной Хорхе Бурручага.

    Сборная Аргентины во втором туре группового этапа ЧМ-2018 проиграла Хорватии со счетом 0:3. С одним очком аргентинцы занимают третье место в своей группе, рискуя не выйти в плей-офф турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2018 09:49
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +8757

      tesch 22 июня 2018, 16:11

      к себе у них претензий нет?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:56

      Сейчас сплавлять тренера, не подходящий момент. О чем они думали раньше?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 июня 2018, 15:37

      Бурручага это интересно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 13:02

      Его и назначать не стоило. Нужна смена обстановки. Сейчас любой, кроме Сампаоли, принесёт больше пользы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 22 июня 2018, 12:56

      Хотят испанцев переплюнуть. Те перед чемпионатом тренера уволили, а эти хотят во время!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 июня 2018, 12:51

      ЗЕмля русская, высосала все соки со звезд и отдала их нашим русским мужикам!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 22 июня 2018, 11:51

      Дело дрянь. Если игроки не стоят горой за тренера, значит всё плохо. И текущий результат всего лишь следствие нездорового духа в команде. Если бы они были нормальные мужики, взяли ответственность и на себя тоже, ведь это они были на поле. Тренер может ошибаться в определении тактики, стратегии, состава, но и у игроков должна быть гордость и самолюбие. Если игра идет не по плану, надо брать инициативу в свои руки, из кожи выпрыгнуть итд. Но этого я у них вчера не заметил

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 11:32

      А что, пусть вообще Месси тренирует, это же не сборная Аргентины, а команда "Месси и друзья" Линия защиты у Аргентины была плоха, но они в атаке даже гола не забили.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 22 июня 2018, 11:31

      правильнее так наверное)):
      Игроки обратились в Ассоциацию футбола Аргентины с просьбой, чтобы команду на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии вывел другой тренер. Игра состоится в Санкт-Петербурге 26 июня. Это может сделать помощник Сампаоли в сборной Лионель Месси.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 22 июня 2018, 11:30

      Ну а причем здесь тренер,если командой руководит Месси,решает кому играть кому нет. Убирайте обоих и дайте шанс другим,вот тогда будет толк!!!

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