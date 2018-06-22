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Футболисты сборной Аргентины выступили за увольнение Сампаоли

22 июня 2018, 09:49
30

Футболисты сборной Аргентины не хотят, чтобы команду продолжал возглавлять Хорхе Сампаоли, сообщает Toda Pasion.

Игроки обратились в Ассоциацию футбола Аргентины с просьбой, чтобы команду на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Нигерии вывел другой тренер. Игра состоится в Санкт-Петербурге 26 июня. Это может сделать помощник Сампаоли в сборной Хорхе Бурручага.

Сборная Аргентины во втором туре группового этапа ЧМ-2018 проиграла Хорватии со счетом 0:3. С одним очком аргентинцы занимают третье место в своей группе, рискуя не выйти в плей-офф турнира.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Трансферы Аргентина Сампаоли Хорхе
Комментарии (30)
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Garrincha58
1529650328
срочно позовите Марадону он же за вами повсюду ездит так пусть и тренирует
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prezent2017
1529650475
Продули как лохи, тренер виноват, а они белые и пушистые!
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САДЫЧОК
1529651197
что то менять надо!....вот например Черчесова никакой палкой теперь не выгонишь из сборной ! хотя повержены всего Саудовская Аравия и Египет !
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3a zenit
1529654254
тут думаю не тренера увольнять,а Месси...потому что с ним команда не играет,он вина всему.
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Пестрый
1529654508
Тогда уж и Месси выгоняйте) Ведь именно по его желанию в сборной нет наверно самого сильного напа на сегодняшний день в серии А Мауро Икарди!!
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777+
1529655534
Причем здесь тренер? Я не удивлюсь, что эти пешеходы и с Нигерией будут дурака валять! Аргентине может помочь только чудо или "УСЫ НАДЕЖДЫ"....)))
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кузнецов артем
1529656369
А что, пусть вообще Месси тренирует, это же не сборная Аргентины, а команда "Месси и друзья" Линия защиты у Аргентины была плоха, но они в атаке даже гола не забили.
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m40
1529657483
Дело дрянь. Если игроки не стоят горой за тренера, значит всё плохо. И текущий результат всего лишь следствие нездорового духа в команде. Если бы они были нормальные мужики, взяли ответственность и на себя тоже, ведь это они были на поле. Тренер может ошибаться в определении тактики, стратегии, состава, но и у игроков должна быть гордость и самолюбие. Если игра идет не по плану, надо брать инициативу в свои руки, из кожи выпрыгнуть итд. Но этого я у них вчера не заметил
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Добрый Бобер
1529661419
Хотят испанцев переплюнуть. Те перед чемпионатом тренера уволили, а эти хотят во время!
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Cules2013
1529661748
Его и назначать не стоило. Нужна смена обстановки. Сейчас любой, кроме Сампаоли, принесёт больше пользы.
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