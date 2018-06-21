Месси, Агуэро – в атаке сборной Аргентины против Хорватии; Модрич, Ракитич, Манджукич сыграют у европейцев

Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группы D чемпионата мира-2018 между аргентинцами и хорватами.

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Агуэро, Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

Матч начнется в 21:00 по Москве на стадионе «Нижний Новгород».

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