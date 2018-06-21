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    Месси, Агуэро – в атаке сборной Аргентины против Хорватии; Модрич, Ракитич, Манджукич сыграют у европейцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура группы D чемпионата мира-2018 между аргентинцами и хорватами.

    Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Акунья, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Меса, Перес, Агуэро, Месси.

    Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Манджукич, Ребич.

    Матч начнется в 21:00 по Москве на стадионе «Нижний Новгород».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Пока Месси ужасен. Виноваты тренер и эгоизм самого Лео

    Источник: Twitter

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    21.06.2018 20:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 21 июня 2018, 21:07

      Харваты вперед!!!

      0
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      Рейтинг: -105

      Dark-Knight 21 июня 2018, 20:52

      Хорваты возьмут 3 очка или сделают сухарь с ничьей, а Месси в одиночку бьется и один игру не сделает раз исландцы не по зубам, то балканцы тем более

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 июня 2018, 20:49

      Прикольно! Для Аргентины оба матча последних туров решающие, а для Хорватии - один можно и проиграть... :-))) Они не сильно утруждались с нигерийцами, взяли их спокойно - на классе!
      Как бы не получилось, как позавчера: "Салаха нам будет не хватать...". А тут - сам Месси?!

      1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 21 июня 2018, 20:38

      "Месси и Агуэро в атаке"? в конце матча с Исландией шла игра в ЧЕТЫРЕ нападающих, а толку было 0

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 июня 2018, 20:26

      посмотрим на что способны арги, пока они играют так же как в отборе

      0
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 21 июня 2018, 20:19

      Будут голы.

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