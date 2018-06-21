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    Мидо: «Россия сможет дать бой Испании или Португалии в 1/8 финала»

    Бывший форвард сборной Египта Мидо считает, что Россия сможет дать бой в 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испании или Португалии.

    «К сожалению, ошибка в начале второго тайма сломала игру нашей сборной. В первом тайме мы на равных играли с Россией, но досадный автогол после перерыва добавил сопернику уверенности и заставил наших футболистов раскрываться, что привело к еще двум мячам в ворота Эль-Шенави.

    Кого бы я выделил персонально? Дзюба был очень хорош и постоянно напрягал наших защитников, участвовал в двух забитых голах.

    Могу только поздравить русских ребят с успехом – команда отлично подготовилась физически к этому чемпионату мира, в обоих матчах здорово сыграла тактически и заслуженно обеспечила себе выход из группы.

    Думаю, если ваша сборная продолжит действовать в схожей манере, то в 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии», – считает Мидо.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

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    21.06.2018 10:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 июня 2018, 12:44

      Надо играть в свою игру и обыгрывать Уругвай!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июня 2018, 11:57

      Да,если иранцы Криша закроют,будет у них маленький шансик,в любом случае группу нам выигрывать надо,думаю 0-0 с Уругваем,самый реальный счет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 21 июня 2018, 11:43

      Хотелось бы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 11:20

      Ничего невозможного нет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 21 июня 2018, 10:58

      Иран не надо скидывать со счетов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      cadinow 21 июня 2018, 10:53

      надеемся!

      1
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