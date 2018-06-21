Мидо: «Россия сможет дать бой Испании или Португалии в 1/8 финала»

Бывший форвард сборной Египта Мидо считает, что Россия сможет дать бой в 1/8 финала чемпионата мира-2018 Испании или Португалии.

«К сожалению, ошибка в начале второго тайма сломала игру нашей сборной. В первом тайме мы на равных играли с Россией, но досадный автогол после перерыва добавил сопернику уверенности и заставил наших футболистов раскрываться, что привело к еще двум мячам в ворота Эль-Шенави.

Кого бы я выделил персонально? Дзюба был очень хорош и постоянно напрягал наших защитников, участвовал в двух забитых голах.

Могу только поздравить русских ребят с успехом – команда отлично подготовилась физически к этому чемпионату мира, в обоих матчах здорово сыграла тактически и заслуженно обеспечила себе выход из группы.

Думаю, если ваша сборная продолжит действовать в схожей манере, то в 1/8 финала Россия сможет дать бой Испании или Португалии», – считает Мидо.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.