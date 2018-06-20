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    Газинский: «Сборная России остановила Салаха – это успех. Будем готовиться к Суаресу»

    Полузащитник сборной России Юрий Газинский назвал успехом то, что в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Египтом (3:1) команде удалось остановить нападающего африканцев Мохамеда Салаха. В этой встрече лидер египтян отличился одним голом с пенальти, который сам же заработал.

    «Салаха все знают, как прекрасного футболиста. Это успех всей команды, что удалось его остановить. К Суаресу (прим. -нападающий сборной Уругвая) еще будем готовиться. Никто не думает о ничьей, постараемся играть на победу.

    Я не был уверен до чемпионата мира, что стану основным игроком команды, но ставил перед собой максимальные задачи: доказать тренерскому штабу, что могу быть полезен», – сказал Газинский.

    Встреча Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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    20.06.2018 19:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 09:16

      Суарес пока не впечатляет, поэтому если подготовиться то и его остановить будет не проблема.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:55

      Суарес по проще Салаха, но иногда кусается.

      2
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 20 июня 2018, 20:48

      Как и говорили Салах ливерпульский -это не Салах египетский. Наши сыграли хорошо. Главное чувствовалось желание и нацеленность на ворота. Успехов в следующих матчах!

      0
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 20 июня 2018, 20:28

      Он еще после травмы форму не восстановил.Так что не велика ваша заслуга.

      1
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