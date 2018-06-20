Газинский: «Сборная России остановила Салаха – это успех. Будем готовиться к Суаресу»

Полузащитник сборной России Юрий Газинский назвал успехом то, что в матче второго тура группового раунда ЧМ-2018 с Египтом (3:1) команде удалось остановить нападающего африканцев Мохамеда Салаха. В этой встрече лидер египтян отличился одним голом с пенальти, который сам же заработал.

«Салаха все знают, как прекрасного футболиста. Это успех всей команды, что удалось его остановить. К Суаресу (прим. -нападающий сборной Уругвая) еще будем готовиться. Никто не думает о ничьей, постараемся играть на победу.

Я не был уверен до чемпионата мира, что стану основным игроком команды, но ставил перед собой максимальные задачи: доказать тренерскому штабу, что могу быть полезен», – сказал Газинский.

Встреча Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, и начнется в 17:00 по московскому времени.