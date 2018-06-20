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    В Ненецком автономном округе посадили пять деревьев и назвали их в честь игроков сборной России

    В Ненецком лесничестве запустили акцию в поддержку национальной команды. Она называется «Сборная России, посади дерево в Арктике».

    Как сообщает NAO24, сотрудники лесничества уже посадили пять деревьев – по количеству голов, забитых россиянами в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Кроме того, их назвали в честь игроков, поражавших ворота аравийцев – Юрий, Денис (два саженца), Артем и Александр.

    «Сколько будет посажено деревьев, зависит от дальнейшей игры нашей сборной. Пока что как минимум еще три – по итогам матча со сборной Египта.

    Мы продолжаем болеть за нашу сборную и просим футболистов постараться и в остальных матчах, чтобы в сентябре при очередном проведении экологической акции был дополнительный повод озеленить территорию Ненецкого автономного округа», – сказал руководитель лесничества Алексей Пленокос.

    Акция продолжится осенью в традиционный период посадки деревьев на территории Заполярья.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 19:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 июня 2018, 05:24

      Так там деревья все растут низкорослые и кривые (кривоногие), это намек, оскорбление или очень хочется "подмахнуть", а ума не хватает.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 20 июня 2018, 23:46

      А когда футболисты будут тупить? Сборная проигрывать. Деревья срубают?)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 июня 2018, 22:18

      В честь Березуцих и Кутепова с Васиным ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -11

      Spartak-man 20 июня 2018, 22:12

      потроллили ? а кого поименно деревом обозвали?:)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Spartak-man 20 июня 2018, 23:55

      авторов голов ты откуда свалился

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 20 июня 2018, 21:51

      Особенности национального юмора в НАО, сажать деревья и называть их именами игроков сборной.))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      nefar1on 20 июня 2018, 21:50

      туалет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:46

      Понравится ли такая затея Дзюбе?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 21 июня 2018, 09:14

      когда игра идет и голы забиваются то все затеи и шутки воспринимаются с позитивом)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 20 июня 2018, 21:10

      в вечной мерзлоте?))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 20 июня 2018, 20:48

      Березуцкий 1, Березуцкий 2, Березуцкий 3, Березуцкий 4, Березуцкий 5.

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 20 июня 2018, 20:30

      посадят еще три дерева: еще по одному Артему и Денису, и Ахмед))))

      4
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > absent32 20 июня 2018, 20:45

      Саженцу с именем Ахмед будет очень тяжело прижиться в Заполярье, все таки это южное дерево...)))

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > baden69 20 июня 2018, 23:57

      выживет, русские женщины любят южные деревья и хорошечно об них заботятся в отличие от северных; у южных наверное черенки больше

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