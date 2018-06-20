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  • В Ненецком автономном округе посадили пять деревьев и назвали их в честь игроков сборной России

В Ненецком автономном округе посадили пять деревьев и назвали их в честь игроков сборной России

20 июня 2018, 19:16
22

В Ненецком лесничестве запустили акцию в поддержку национальной команды. Она называется «Сборная России, посади дерево в Арктике».

Как сообщает NAO24, сотрудники лесничества уже посадили пять деревьев – по количеству голов, забитых россиянами в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Кроме того, их назвали в честь игроков, поражавших ворота аравийцев – Юрий, Денис (два саженца), Артем и Александр.

«Сколько будет посажено деревьев, зависит от дальнейшей игры нашей сборной. Пока что как минимум еще три – по итогам матча со сборной Египта.

Мы продолжаем болеть за нашу сборную и просим футболистов постараться и в остальных матчах, чтобы в сентябре при очередном проведении экологической акции был дополнительный повод озеленить территорию Ненецкого автономного округа», – сказал руководитель лесничества Алексей Пленокос.

Акция продолжится осенью в традиционный период посадки деревьев на территории Заполярья.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Дзюба Артем Газинский Юрий Черышев Денис Головин Александр
Комментарии (22)
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insider_retro
1529512080
Нездоровые ассоциации по теме деревьев и древесины...(( Нынче - неуместно!..))
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Cules2013
1529512106
Делаем ставки, чьё дерево окажется живучее. Давай Дзюба, сам бог велел)
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Vickont
1529512209
Мне в окно залетела назойливая муха, я назвал ее Мохаммед. Долго я за ней гонялся, но все-таки прихлопнул
Ответить
CSKA №1
1529513615
1 дерево назовут в честь игрока Египта,который сам себе забил)))
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Мары
1529514968
Изначально был уверен, что одно из деревьев, Дзюба.
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absent32
1529515823
посадят еще три дерева: еще по одному Артему и Денису, и Ахмед))))
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vashinin
1529518231
в вечной мерзлоте?))
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zigbert
1529520377
Понравится ли такая затея Дзюбе?
Ответить
ivany4
1529520718
Особенности национального юмора в НАО, сажать деревья и называть их именами игроков сборной.))
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Spartak-man
1529521960
потроллили ? а кого поименно деревом обозвали?:)
Ответить
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