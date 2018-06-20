В Ненецком автономном округе посадили пять деревьев и назвали их в честь игроков сборной России

В Ненецком лесничестве запустили акцию в поддержку национальной команды. Она называется «Сборная России, посади дерево в Арктике».

Как сообщает NAO24, сотрудники лесничества уже посадили пять деревьев – по количеству голов, забитых россиянами в матче открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии (5:0). Кроме того, их назвали в честь игроков, поражавших ворота аравийцев – Юрий, Денис (два саженца), Артем и Александр.

«Сколько будет посажено деревьев, зависит от дальнейшей игры нашей сборной. Пока что как минимум еще три – по итогам матча со сборной Египта.

Мы продолжаем болеть за нашу сборную и просим футболистов постараться и в остальных матчах, чтобы в сентябре при очередном проведении экологической акции был дополнительный повод озеленить территорию Ненецкого автономного округа», – сказал руководитель лесничества Алексей Пленокос.

Акция продолжится осенью в традиционный период посадки деревьев на территории Заполярья.