Владелец «Амкара»: «Финансирования нет, заявляться в ПФЛ не будем»

Владелец «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб фактически прекращает свое существование – команда не будет заявлена даже в ПФЛ.
В завершившемся сезоне «Амкар» занял 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, а в переходных матчах по сумме двух встреч обыграл «Тамбов». Место пермяков в Премьер-лиге может быть отдано «Анжи», который не смог в переходных матчах победить «Енисей».
– Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ?
– Нет, не будет. Финансирования нет.
– То есть клуб прекращает свое существование?
– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?
– Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?
– Да, на игроков спрос есть.
Источник: «Спорт-Экспресс»