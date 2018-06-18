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  • Владелец «Амкара»: «Финансирования нет, заявляться в ПФЛ не будем»

Владелец «Амкара»: «Финансирования нет, заявляться в ПФЛ не будем»

18 июня 2018, 11:11
19

Владелец «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб фактически прекращает свое существование – команда не будет заявлена даже в ПФЛ.

В завершившемся сезоне «Амкар» занял 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, а в переходных матчах по сумме двух встреч обыграл «Тамбов». Место пермяков в Премьер-лиге может быть отдано «Анжи», который не смог в переходных матчах победить «Енисей».

– Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ?

– Нет, не будет. Финансирования нет.

– То есть клуб прекращает свое существование?

– Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

– Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?

– Да, на игроков спрос есть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (19)
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Нас Много
1529310020
Пока футбол игрушка в руках олигархов - так и будет...
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PFC CSKA MOSCOW
1529310474
Во имя чего, скажите, возвращать анжи? Они в своих матчах честно вылетели, пусть в рфпл играет тот, кто с Амкаром в стыках бился
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сапёр75
1529312287
С**И !!!!
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1297
1529312425
Просто не нужно было пи__ть бабки из клуба. Иначе я не представляю как можно разорить клуб, которому ежегодно выделялись средства. Возьмите любого ИП и выделяйте ему деньги на бизнес. Совсем немножко. Или хотя-бы сделайте скощуху по налогам. Разорится? Залезет в долги и перестанет платить зарплату сотрудникам? Нет, ни__я бть. Заработает, ещё и правнуков обеспечит. А эти... Бизнесмены х__вы. Искренне жаль простых болельщиков вот таких вот клубов. Держитесь пацаны, жизнь продолжается.
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Полная Канистра
1529312698
кончилось кино больше кина не будет!!!!!
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komarinskiy
1529313108
Давно пора! И так же нужно поступить 80% всех остальных российских команд. А то присосались как паразиты к бюджетам, отнимают у людей деньги.
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absent32
1529313833
очень жаль. теперь женскую звезду не угробить бы
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Vitaly1960
1529324539
Тверская "Волга" тоже в Волге утонула, в городе скукотища! А всё из-за предвыборных обещаний губернатора модернизировать городской стадион (маленький "Химик", 25-тысячный Центральный уже растащили по кирпичику). Выборы прошли и команду быстренько похоронили, а если нет команды, то зачем чего-то там модернизировать?!
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Yarrom89
1529327682
Только в России такое может быть, одна сторона медали: смотрите какой у нас офигенный ЧМ, как мы любим футбол, у нас тут все живет и дышит футболом и другая сторона: исчезает клуб Премьер-лиги, Премьер!!, а не ПФЛ какой нибудь, исчезает победитель Кубка страны, который должен играть в Лиге Европы, Динамо С-Пб переезжает в Сочи, по факту тоже исчез клуб, потому что будет другое название, другой город, другие болельщики и это блин примерно все в течении одного месяца. А ЧМ грамотно отвлекает от всего этого.
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Супервайзер
1529335867
Футбол не приносит прибыли в стране с нищими болельщиками. Даже Спартак, самая популярная команда в стране ( болельщиков больше, чем у всех остальных вместе взятых де факто), существует за счет денег Федуна. Повышайте жизненный уровень населения, и все команды в больших городах станут прибыльными.
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