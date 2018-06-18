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    Владелец «Амкара»: «Финансирования нет, заявляться в ПФЛ не будем»

    Владелец «Амкара» Геннадий Шилов подтвердил, что клуб фактически прекращает свое существование – команда не будет заявлена даже в ПФЛ.

    В завершившемся сезоне «Амкар» занял 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, а в переходных матчах по сумме двух встреч обыграл «Тамбов». Место пермяков в Премьер-лиге может быть отдано «Анжи», который не смог в переходных матчах победить «Енисей».

    – Будет ли «Амкар» заявляться в ПФЛ?

    – Нет, не будет. Финансирования нет.

    – То есть клуб прекращает свое существование?

    – Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?

    – Есть ли спрос на футболистов «Амкара»?

    – Да, на игроков спрос есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2018 11:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 18:31

      Футбол не приносит прибыли в стране с нищими болельщиками.
      Даже Спартак, самая популярная команда в стране ( болельщиков больше, чем у всех остальных вместе взятых де факто), существует за счет денег Федуна.
      Повышайте жизненный уровень населения, и все команды в больших городах станут прибыльными.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Супервайзер 18 июня 2018, 20:11

      Абонемент дешевый Спартака стоит 7 тысяч в год, если ты истинно болеешь за команду то заплатишь спокойно и не будешь писать бред про нищих болельщиков, про любителей халявы лучше упомянул, которым проще посмотреть дома в интернете чем прийти на стадион

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 18 июня 2018, 16:14

      Только в России такое может быть, одна сторона медали: смотрите какой у нас офигенный ЧМ, как мы любим футбол, у нас тут все живет и дышит футболом и другая сторона: исчезает клуб Премьер-лиги, Премьер!!, а не ПФЛ какой нибудь, исчезает победитель Кубка страны, который должен играть в Лиге Европы, Динамо С-Пб переезжает в Сочи, по факту тоже исчез клуб, потому что будет другое название, другой город, другие болельщики и это блин примерно все в течении одного месяца. А ЧМ грамотно отвлекает от всего этого.

      3
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > Yarrom89 18 июня 2018, 18:35

      И че? Сдох никому не нужный клуб, а ты прям трагедию устроил. Что Тосно, что Амкар её икому нахрен не нужны. И пользы для нашего футбола от избавления левых команд огромная

      -2
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 18 июня 2018, 15:22

      Тверская "Волга" тоже в Волге утонула, в городе скукотища! А всё из-за предвыборных обещаний губернатора модернизировать городской стадион (маленький "Химик", 25-тысячный Центральный уже растащили по кирпичику). Выборы прошли и команду быстренько похоронили, а если нет команды, то зачем чего-то там модернизировать?!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 июня 2018, 15:18

      Ну так что поделать если там не понимали бизнес реалии сегодняшнего футбола: доход от теле прав вообще никакой в России(интернет трансляции плохие условия на стадионах, менталитет халявщиков, все это уменьшает цену), коммерческая деятельность в Амкаре по мне так вообще не велась(они постоянно просили деньги у области, никаких спонсоров привлечено не было), доход со стадиона и трансферов Амкар должны были страться поднять, но увы если на Амкар-Спартак приходит 8 тысяч а средний возраст команды 30 лет то ничего ее уже не спасет. Рад что область одумалась и закончила бессмысленную трату денег

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > кузнецов артем 18 июня 2018, 18:37

      Согласен полностью. Незачем платить сумасшедшие деньги если их можно потратить на население.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 июня 2018, 12:23

      очень жаль. теперь женскую звезду не угробить бы

      1
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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 18 июня 2018, 12:20

      Это просто пиз*ец!

      -1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 18 июня 2018, 12:11

      Давно пора! И так же нужно поступить 80% всех остальных российских команд. А то присосались как паразиты к бюджетам, отнимают у людей деньги.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июня 2018, 12:04

      кончилось кино больше кина не будет!!!!!

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      Рейтинг: +179

      1297 18 июня 2018, 12:00

      Просто не нужно было пи__ть бабки из клуба. Иначе я не представляю как можно разорить клуб, которому ежегодно выделялись средства. Возьмите любого ИП и выделяйте ему деньги на бизнес. Совсем немножко. Или хотя-бы сделайте скощуху по налогам. Разорится? Залезет в долги и перестанет платить зарплату сотрудникам? Нет, ни__я бть. Заработает, ещё и правнуков обеспечит. А эти... Бизнесмены х__вы. Искренне жаль простых болельщиков вот таких вот клубов. Держитесь пацаны, жизнь продолжается.

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 18 июня 2018, 11:58

      С**И !!!!

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