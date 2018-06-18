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    Марадона: «Это позор, что Аргентина была не готова к игре с Исландией!»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона критично отозвался о работе в национальной команде главного тренера Хорхе Сампаоли.

    «В том случае, если сборная продолжить играть подобным образом, то Сампаоли не сможет вернуться в Аргентину. Это позор, что команда была не готова к игре с Исландией!

    Все знали, что исландские футболисты ростом под 190 сантиметров, но мы ни разу не попытались разыграть угловой коротким пасом.

    В этом результате нет вины футболистов. Я виню главного тренера за недостаточную подготовку к матчу, ее не было вовсе. Вы можете взять 25 прекрасных футболистов на турнир, но с ними необходимо работать.

    Все увидели, что исландцы были лучше готовы к этому матчу, и это огорчает», – приводит слова Марадоны El Comercio.

    Матч первого тура в группе D Аргентина – Исландия закончился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 07:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 18 июня 2018, 14:34

      Диего, конечно, очень эмоционален. Но про рост исландцев и навесы он прав.
      Даже не только угловые - Аргентина очень часто навешивала в штрафную с флангов..
      НА КОГО????
      В свое время так тупил Мартино в Барсе. Когда в конце сезона Барселона просрала и ЛЧ, и ЛаЛигу, потому что Алвес 3 матча навешивал в штрафную. Естественно - безрезультатно.
      Сампаоли должен ЗАПРЕТИТЬ такую игру. Хотя, наверняка, он и дает установку на эти навесы.

      -1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 июня 2018, 10:44

      Марадонна, ты чудак, исландцы это же мамонты. Иди курить табак в Брест.

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