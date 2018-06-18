Марадона: «Это позор, что Аргентина была не готова к игре с Исландией!»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона критично отозвался о работе в национальной команде главного тренера Хорхе Сампаоли.

«В том случае, если сборная продолжить играть подобным образом, то Сампаоли не сможет вернуться в Аргентину. Это позор, что команда была не готова к игре с Исландией!

Все знали, что исландские футболисты ростом под 190 сантиметров, но мы ни разу не попытались разыграть угловой коротким пасом.

В этом результате нет вины футболистов. Я виню главного тренера за недостаточную подготовку к матчу, ее не было вовсе. Вы можете взять 25 прекрасных футболистов на турнир, но с ними необходимо работать.

Все увидели, что исландцы были лучше готовы к этому матчу, и это огорчает», – приводит слова Марадоны El Comercio.

Матч первого тура в группе D Аргентина – Исландия закончился со счетом 1:1.