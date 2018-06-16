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    Уткин: «Роналду велик. А Месси нет. Он моцик»

    Футбольный комментатор Василий Уткин сравнил друг с другом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Частью великой команды Рону удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля и так далее – может быть, и не поэтому, но с этого момента – неудачи. Есть ли ответ?

    Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом. С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять. Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

    Себя привести в боеготовность – труд колоссальный. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и простроить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача.
    Так что Роналду велик. А Месси нет. Он моцик», – написал Уткин в Telegram.

    Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

    Источник: Telegram

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    16.06.2018 19:39
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 17 июня 2018, 20:26

      Кря-я-я,кря-ааа! Хрю и ква...

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 17 июня 2018, 14:27

      Сам ты моцик. Ты-бездарь на своем поприще!

      0
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      Рейтинг: +10

      Yura1304 17 июня 2018, 14:02

      На мой взгляд Рональду самовлюбленный нарцисс, как и описывает это Уткин!
      Ему действительно все равно кто рядом с ним, но футбол командная игра и если его не будут снабжать мячами то и его голов не будет.
      Поэтому и заботиться Месси кто будет рядом с ним, от этого зависит игра и результат. И не очень важно сколько у Месси будет титулов, он все равно будет и останется великим и как игрок и человек!

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 17 июня 2018, 09:45

      Острое чувство юмора Василия не всем под стать. Лихо поиграл словами, но в России надо попроще, Вася. Не все дошли до понимания игры слов.

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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 17 июня 2018, 03:44

      Уткин как всегда гавно в свой рост сказанул.

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 июня 2018, 01:37

      Вася, 46 годков...

      0
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      Рейтинг: +77

      Ляба 16 июня 2018, 23:52

      Первая игра,может быть все что угодно...я думаю рассуждать надо после ЧМ...или вылета команды

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      Рейтинг: +915

      спанчес 16 июня 2018, 23:07

      да,симулянт это плохо. Но через 10 лет об этом забудут а хеттрики и титулы уже в архивах будут и топором не вырубишь

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 16 июня 2018, 23:08

      я бы даже оч уважал роналду если бы не этот косяк, ноь идеальных людей не бывает

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > спанчес 17 июня 2018, 03:53

      То что он симулянт это больше пиз...жа чем факт, тот же месси рухнул как от наковальни когда в них прилетела пустая пластиковая бутылка 0,5 литра. Это очень смешно выглядело и одеоаременно стыдно на это даже смотреть

      -1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > ЦСКА 3011 17 июня 2018, 13:00

      солгасен с тобой но роналду чаще падает от такого, вспомни или если не видел посмотри как овечкину в челюсть шайба попала когда он на скамейке запасных стоял, даже не моргнул, роналду бы на два года выбыл из-за травмы после такого или даже завершил бы карьеру

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > спанчес 22 июня 2018, 20:37

      Это я видел, но что было бы с месси или Бускетсом в этом случае.... если там от воздуха половина состава Барсы чуть не умерла, в принципе это относится ко всему футболу в целом.

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 16 июня 2018, 23:02

      Я думаю, чтобы сравнивать АТАКУЮЩИХ футболистов, есть три критерия: два объективных:
      1) Титулы (командные и индивидуальные)
      2) Достижения по количеству голов
      и плюс один субъективный:
      3) Качество игры

      Применительно к сравнению самых великих из двух объективных размытых критериев, можно сделать пять конкретных:
      1) ЧМ/ЧЕ/КА
      2) ЛЧ/КЛ
      3) ЗМ
      4) Самое большое количество мячей (всего, в официальных матчах, в высшей лиге, в топ-5 лигах)
      5) Самое большое количество мячей за национальные сборные (всего, на ЧМ, на ЧЕ, на КА)

      Ну и плюс остается субъективный критерий качества игры.
      Вот и сравнивайте.

      -1
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      Рейтинг: +110

      Schicko > Schicko 16 июня 2018, 23:11

      Не сложно увидеть, что по этим критериям номер один покрайней мере пока все еще Пеле (3 ЧМ, 2 КЛ, 8 АЗМ, 761 гол в офиц. матчах, 78 голов за сборную).
      На втором месте расположится Роналду (1 ЧЕ, 5ЛЧ, 5 ЗМ, 657 голов в оф. матчах, лучший бомбардир топ-5 лиг, 84 гола за сборную, лучший бомбардир ЧЕ).

      Единственное, чего не хватает Роналду до Пеле - ЧМ и сотни голов за карьеру.

      А вот Месси вписывается в эту тройку благодаря субъективному критерию, потому что, когда смотришь на его игру, отказываешься верить, что это возможно.

      Именно из-за субъективного критерия Марадонна, например, котируется почти всеми выше Герда Мюллера, хотя немец забил голов в два с половиной раза больше, выиграл ЧМ, ЧЕ, 3 ЛЧ, но игра Марадонны была заворажвающей, а Мюллера - нет. Схожая сиуация и с Месси и КР, но Роналду более цепкий в этой борьбе, чем Мюллер.

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 16 июня 2018, 22:48

      А ты -поцик!Цыплят по осени считают.

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