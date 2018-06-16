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Уткин: «Роналду велик. А Месси нет. Он моцик»

16 июня 2018, 19:39
47

Футбольный комментатор Василий Уткин сравнил друг с другом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Частью великой команды Рону удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля и так далее – может быть, и не поэтому, но с этого момента – неудачи. Есть ли ответ?

Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом. С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять. Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

Себя привести в боеготовность – труд колоссальный. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и простроить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача.
Так что Роналду велик. А Месси нет. Он моцик», – написал Уткин в Telegram.

Месси, твори. Или Роналду станет величайшим

Источник: Telegram
Чемпионат мира Аргентина Португалия Месси Лионель Роналду Криштиану Уткин Василий
Комментарии (47)
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Blossiya
1529167724
С юмором на игре слов - велик-моцик. Оригинально. И, к сожалению, по сути прав. У Рональду чудовищной силы энергетика. Он же играет в команде даже когда без мяча, даже когда на скамейке. Месси талант, трудяга, но у него нет лидерских качеств, которые наличиствуют у Рона.
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rammax fcsm
1529167765
жирный даун опять обдолбался?
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ZGAMES
1529168060
уткин! кто ты такой?! вася?!
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a-rakhmatov
1529168251
В первой игре просто Роналду больше повезло чем Мессе, а класс их игры равный.
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спанчес
1529168824
1. 3 подряд лиги чемпионов 2. Чемпионат Европы 3. Хет трик Испании(месси ни одного Исландии),поимейте в вилу что Исландия это далеко не Испания PS. Ну и пенальти пробить может нормально
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GermanVo
1529170866
Да оба они великие. Каждый по своему. В следующей игре Месси может войти в раж, а Криш нет. Их нельзя сравнивать. Просто надо каждый год два золотых мяча вручать и одному, и другому.
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ВикторВВ
1529172536
Назвать Месси моциком...как после этого можно вообще слушать его рассуждения!
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Maxi_7
1529174932
Говоря про Роналду - он же в каком-то смысле поехавший на футболе, если посмотреть его ранние интервью, он даже молодым с маниакальным взглядом все время говорил только про то, что хочет стать лучше всех, быть лучшим в истории...думаю, эта жажда доминировать идет от определенных комплексов, возможно неполноценности, Криштиану в детстве всегда дразнили, что он худой и слабый как спичка, плюс был еще из очень бедной семьи, на что и последовала реакция - " ну я вам всем покажу, вы все увидите", отсюда это маниакальное стремление побеждать всегда и везде, накачивать тело, зарабатывать все больше и больше денег, чтобы стать для семьи отцом и сильной опорой, коей у его семьи и у него лично никогда не было(отец был алкоголиком). Если посмотреть на Месси, то он тоже не совсем похож на нормального человека, выглядит очень замкнутым, где-то бывает озлобленным, возможно всему виной та известная болезнь в детстве, которая как мне кажется не могла не оставить следа на его психике, что впоследствии и вылилось в желание доказать всему миру что он не маленький и не слабый. Как бы то ни было, на мой взгляд любое сверхдостижение и упорство того или иного человека на фоне остальных людей всегда связано с какими-то комплексами, психологическими травмами и событиями, оставляющими след на всей их дальнейшей жизни, поэтому когда говорят про людей, способных десятилетиями показывать запредельный уровень достижений я первым делом смотрю на глаза... Иско, Асенсио, Рэшфорд, Мбаппе - это все хорошие ребята, они будут показывать суперфутбол...какое-то время...но как мне кажется на длительной дистанции их не хватит...потому что чтобы показывать, то, что показывают сейчас 2 лучших игрока в истории футбола, недостаточно просто хорошо играть в футбол, нужен огонь в груди, который не угаснет, что бы не случилось. И этот огонь, как мне кажется, сильнее у Роналду...хотя я, конечно, могу ошибаться и все на свои места расставит только время.
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Правдоруб100
1529176012
Уткевич ТААКУУЮЮ фигню пропёр!!!!! Роналду забил с пенальти? Невелика заслуга! Забил со штрафного? Тогда Головин у нас МОЩАРА!! Он тоже забил, да ещё с БОЛЕЕ НЕВЫГОДНОЙ позиции!!! Чего его не хвалишь?! Один с игры? Но ведь Месси, как правило, с игры и забивал, да ещё КАКИЕ мячи!!! А если ещё взять чисто человеческие качества, то этот гламурный нытик и СИМУЛЯНТ Роналду не ИМЕЕТ ПРАВА вообще на уважение нормального, честного болельщика!!! Кстати, КАК УЖ БЬЮТ Месси!!! Но НИ РАЗУ не захныкал и ничего не выпрашивал!!! Роналду по совокупности ВСЕХ параметров - ОТСТОЙ (по сравнению с Месси)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Jhon1989
1529177421
Месси это больше клубный игрок в сборной он не тянет,по мне дак лучше дибале шанс дали уж точно хуже бы не было. Ну а что касается Роналду это конечно феномен,то что он творит за сборную это конечно космос!!!
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