Уткин: «Роналду велик. А Месси нет. Он моцик»

Футбольный комментатор Василий Уткин сравнил друг с другом нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Частью великой команды Рону удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля и так далее – может быть, и не поэтому, но с этого момента – неудачи. Есть ли ответ?

Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом. С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять. Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

Себя привести в боеготовность – труд колоссальный. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и простроить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача.

Так что Роналду велик. А Месси нет. Он моцик», – написал Уткин в Telegram.

Месси, твори. Или Роналду станет величайшим