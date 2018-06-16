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    Салаху в Грозном подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой

    Сотрудники гостиницы в Грозном, в которой проживает сборная Египта, поздравили нападающего Мохамеда Салаха с 26-летием, которой он отпраздновал в пятницу, 15 июня.

    Форвард получил в подарок торт весом 100 килограммов, украшенный сверху золотой бутсой.

    Салах из-за травмы не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Уругвая, в котором его команда уступила со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2018 15:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 21:42

      Может от такого подарка пропустит игру с Россией.

      0
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      Рейтинг: +3843

      BP 16 июня 2018, 20:54

      Может просто муляж из папье-маше?:)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 июня 2018, 20:14

      Надо было сделать что бы он его съел.-недоработка!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3843

      BP > val-berezko 16 июня 2018, 20:53

      насильно:)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 16 июня 2018, 19:58

      Да, действуют по принципу - подарок должен быть дешевым, большим и ненужным.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:48

      отличный знак уважения и признание мастерства! но если решит съесть за пару ближайших дней то против нас выйдет уже Роналдо))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      barka22 16 июня 2018, 18:42

      А почему золотая бутса?надо было золотой мяч забубенить или корону российской империи.гулять так гулять,все равно это аллах дает)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 июня 2018, 16:50

      Чтоб растолстел перед матчем с Россией, и друзей своих по сборной раскормил. Будут бегать бегемотиками:)

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 июня 2018, 15:40

      пока не съест из чечни не выпустят)))

      5
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 июня 2018, 15:31

      Сейчас "судья продажная" под музыку вылезет.)))

      10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Боцман59rus 16 июня 2018, 16:36

      лопырёва )))))

      6
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