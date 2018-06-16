Салаху в Грозном подарили 100-килограммовый торт с золотой бутсой

Сотрудники гостиницы в Грозном, в которой проживает сборная Египта, поздравили нападающего Мохамеда Салаха с 26-летием, которой он отпраздновал в пятницу, 15 июня.
Форвард получил в подарок торт весом 100 килограммов, украшенный сверху золотой бутсой.
Салах из-за травмы не принимал участия в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Уругвая, в котором его команда уступила со счетом 0:1.
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Источник: «Спорт-Экспресс»