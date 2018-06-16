ЧМ-2018. Аргентина в первом туре сыграет против дебютирующей на турнире Исландии

Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В квартете С сыграют аргентинцы и исландцы. Встреча состоится на стадионе «Спартак» в Москве.

Никогда ранее соперники между собой не встречались. Исландия дебютирует на чемпионате мира. Южноамериканцы же его выигрывали – последний раз в 1986 году.

Матч начнется в 16:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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