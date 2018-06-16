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    ЧМ-2018. Аргентина в первом туре сыграет против дебютирующей на турнире Исландии

    Сегодня, 16 июня, программа первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 продолжится четырьмя матчами. В квартете С сыграют аргентинцы и исландцы. Встреча состоится на стадионе «Спартак» в Москве.

    Никогда ранее соперники между собой не встречались. Исландия дебютирует на чемпионате мира. Южноамериканцы же его выигрывали – последний раз в 1986 году.

    Матч начнется в 16:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    ЧМ в России – главный турнир в жизни Месси

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2018 15:03
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    Комментарии7
    ...
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      Рейтинг: +102

      Shogun 16 июня 2018, 15:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2-0 Месси и Агуэро

      -39
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 16 июня 2018, 15:22

      Интересная игра для начальной расстановки в группе и проявления намерений аргентинцев!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 16 июня 2018, 11:32

      В качестве дополнения!
      "Бомбардир" всё-равно туда не попадёт! )))))))
      После игры Аргентина - Исладния будет концерт группы Bracamonte Football Blues Band в поддержку сборной Аргентины.
      Да, да! Тот самый Эктор Бракамонте!!!
      Рекомендую!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > gor77 16 июня 2018, 11:42

      Слуцкому, который будет комментировать матч, сам Бог велит после игры пойти и затусить вместе со старым товарищем по "Москве").

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      gor77 > vladik12 16 июня 2018, 11:50

      Там только для аргентинцев! )))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > gor77 16 июня 2018, 15:11

      Слабенький блюз на уровне любительского. Но сама задумка - уважуха!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 июня 2018, 11:19

      Весьма интересная игра ожидается.
      Вот и посмотрим - не отсырел ли порох у викингов?

      3
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