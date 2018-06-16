Кавенаги: «Сборная России сыграла с саудовцами не на всю мощь»

Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги поделился мнением о победе сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 (5:0).

«Мне понравилась сборная. Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений.

Выделять кого-то мне бы не хотелось. Скажу банальность, но россияне были сильны именно командой. Причем во всех линиях», – сказал аргентинец.

Подопечные Станислава Черчесова возглавляют таблицу группы А из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем у команды Уругвая, которая вчера обыграла египтян со счетом 1:0.

Календарь сборной России:

19 июня. Россия – Египет (2-й тур)

25 июня. Уругвай – Россия (3-й тур)