Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавенаги: «Сборная России сыграла с саудовцами не на всю мощь»

    Бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги поделился мнением о победе сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 (5:0).

    «Мне понравилась сборная. Даже показалось, что сыграла не на всю мощь, приберегла запал для будущих сражений.

    Выделять кого-то мне бы не хотелось. Скажу банальность, но россияне были сильны именно командой. Причем во всех линиях», – сказал аргентинец.

    Подопечные Станислава Черчесова возглавляют таблицу группы А из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, чем у команды Уругвая, которая вчера обыграла египтян со счетом 1:0.

    Календарь сборной России:

    19 июня. Россия – Египет (2-й тур)

    25 июня. Уругвай – Россия (3-й тур)

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2018 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 16 июня 2018, 10:10

      Главное, чтобы опять эйфорией не заболели. Играть надо все матчи до последней минуты иначе займем 75 место в рейтинге.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июня 2018, 08:22

      А кто знает всю мощь нашей сборной ? Это государственная тайна...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11