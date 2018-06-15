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    Уткин – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Нет Салаха – нет аншлаха!»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу ситуации с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира ЕгипетУругвай.

    Ранее стало известно, что на центральной трибуне стадиона много незаполненных мест. Стоимость билета на эту трибуну – 12 тысяч рублей.

    «Какой аншлаг в Екатеринбурге-то. Люди разбираются. Нет Салаха – нет аншлаха!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Поединок Египет – Уругвай начался в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    15.06.2018 16:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 июня 2018, 20:16

      Василий, ты бы лучше посоветовал своим коллегам комментаторам выучить наизусть фамилии футболистов. Это же позорище твой друг Орлоа не назвал ни одну фамилию футболистов Ирана и Марокко правильно. Вы там на ТВ собрались кучка любителей пацанов вокруг Черданцева и несёте всякую чушь. А Екатеринбург не показатель.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 18:10

      да нет, на эту трибуну билет стоил от 8000-12000, а не просто 12000.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 17:21

      12 тысяч рублей! да некоторые за месяц работы столько получают!!!
      Совсем с ума сошли с такими ценами!!!

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 15 июня 2018, 17:05

      Месяц назад "нафиг мне билет на Египет Уругвай, Салаха не будет, он получит травму в матче с Реалом.."

      0
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 15 июня 2018, 16:56

      кстати да , че они так рано матч начали , надо было часов в 7 или 8

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 июня 2018, 16:41

      и на Салаха б не пришли, тому масса причин, от неудобного времени до неудобной регистрации для паспорта

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