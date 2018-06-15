Уткин – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Нет Салаха – нет аншлаха!»

Василий, ты бы лучше посоветовал своим коллегам комментаторам выучить наизусть фамилии футболистов. Это же позорище твой друг Орлоа не назвал ни одну фамилию футболистов Ирана и Марокко правильно. Вы там на ТВ собрались кучка любителей пацанов вокруг Черданцева и несёте всякую чушь. А Екатеринбург не показатель.
Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу ситуации с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира Египет – Уругвай.
Ранее стало известно, что на центральной трибуне стадиона много незаполненных мест. Стоимость билета на эту трибуну – 12 тысяч рублей.
«Какой аншлаг в Екатеринбурге-то. Люди разбираются. Нет Салаха – нет аншлаха!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.
Поединок Египет – Уругвай начался в 15:00 по московскому времени.