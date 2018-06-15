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  • Уткин – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Нет Салаха – нет аншлаха!»

Уткин – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Нет Салаха – нет аншлаха!»

15 июня 2018, 16:31
6

Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу ситуации с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира ЕгипетУругвай.

Ранее стало известно, что на центральной трибуне стадиона много незаполненных мест. Стоимость билета на эту трибуну – 12 тысяч рублей.

«Какой аншлаг в Екатеринбурге-то. Люди разбираются. Нет Салаха – нет аншлаха!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Поединок Египет – Уругвай начался в 15:00 по московскому времени.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Египет Уругвай Салах Мохамед Уткин Василий
Комментарии (6)
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тщмек 19
1529070109
и на Салаха б не пришли, тому масса причин, от неудобного времени до неудобной регистрации для паспорта
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Arrow10
1529070964
кстати да , че они так рано матч начали , надо было часов в 7 или 8
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Avaretz
1529071517
Месяц назад "нафиг мне билет на Египет Уругвай, Салаха не будет, он получит травму в матче с Реалом.."
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Обер-КанцлерЪ
1529072485
12 тысяч рублей! да некоторые за месяц работы столько получают!!! Совсем с ума сошли с такими ценами!!!
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iBragim2102
1529075455
да нет, на эту трибуну билет стоил от 8000-12000, а не просто 12000.
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Александр52
1529082991
Василий, ты бы лучше посоветовал своим коллегам комментаторам выучить наизусть фамилии футболистов. Это же позорище твой друг Орлоа не назвал ни одну фамилию футболистов Ирана и Марокко правильно. Вы там на ТВ собрались кучка любителей пацанов вокруг Черданцева и несёте всякую чушь. А Екатеринбург не показатель.
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