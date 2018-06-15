Уткин – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Нет Салаха – нет аншлаха!»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение по поводу ситуации с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» во время матча первого тура группового раунда чемпионата мира Египет – Уругвай.

Ранее стало известно, что на центральной трибуне стадиона много незаполненных мест. Стоимость билета на эту трибуну – 12 тысяч рублей.

«Какой аншлаг в Екатеринбурге-то. Люди разбираются. Нет Салаха – нет аншлаха!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Поединок Египет – Уругвай начался в 15:00 по московскому времени.