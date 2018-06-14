Болельщики записали клип в поддержку сборной России: «Ты у меня одна»

Сборная России в социальной сети опубликовала клип в исполнении болельщиков в поддержку команды на чемпионате мира-2018. Ключевая мысль композиции – «Ты у меня одна».

«Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха», – сказано в заявлении сборной.

Первый матч стартует в 18:00 по Москве.

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Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную