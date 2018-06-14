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    Болельщики записали клип в поддержку сборной России: «Ты у меня одна»

    Сборная России в социальной сети опубликовала клип в исполнении болельщиков в поддержку команды на чемпионате мира-2018. Ключевая мысль композиции – «Ты у меня одна».

    «Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха», – сказано в заявлении сборной.

    Первый матч стартует в 18:00 по Москве.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Twitter

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    14.06.2018 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июня 2018, 14:11

      Ну понимаю к нашей России искренний посыл...Но олицетворить Родину с бездарными футболистами....В страшном сне не приснится.

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