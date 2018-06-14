Болельщики записали клип в поддержку сборной России: «Ты у меня одна»

Ну понимаю к нашей России искренний посыл...Но олицетворить Родину с бездарными футболистами....В страшном сне не приснится.
Сборная России в социальной сети опубликовала клип в исполнении болельщиков в поддержку команды на чемпионате мира-2018. Ключевая мысль композиции – «Ты у меня одна».
«Уже сегодня стартует особенный для всей страны турнир — чемпионат мира FIFA 2018. Пришло время стать единым целым с национальной командой. Только объединившись, мы сможем добиться успеха», – сказано в заявлении сборной.
Первый матч стартует в 18:00 по Москве.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную