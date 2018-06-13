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    Депутат ГД РФ: «Гражданам России не стоит вступать в половые связи с иностранцами во время ЧМ-2018»

    Председатель семейного комитета Государственной думы Российской Федерации Тамара Плетнева призвала российских женщин не вступать в половые связи с иностранцами во время чемпионата мира-2018.

    «Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребeнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их.

    Что я могу сказать ещe? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещe со времен советской власти.

    Хорошо, если ещe одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, их потом бросают, и всe, они остаются тут с мамой», – приводит слова Плетневой «Говорит Москва».

    Соревнование стартует завтра, 14 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 19:06
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 14 июня 2018, 04:22

      Откуда приходят такие как Плетнёва,неужели народ выбирает!Вы не волнуйтесь,очень озабоченные уедут 17 числа на Украину,там будет гей-парад,который возглавит всё правительство и Рада Украины во главе с Порошенко,
      вот там они и оторвутся,кому не захочется "комиссарского тела"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 14 июня 2018, 00:44

      У нас в России по-прежнему остаются две беды: дураки и дороги (плюс ко всем остальным). В этом контексте - дуры!

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 14 июня 2018, 00:08

      А"до" и" после" ...стОит ? Или тоже нельзя !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 13 июня 2018, 23:35

      На поле вступят...

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      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 13 июня 2018, 23:10

      На Плетнева уж точно не позаряться,спи спокойно!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10442

      ivany4 13 июня 2018, 22:52

      После всех "напутствий", главная оптимистическая фраза в конце: Соревнование стартует завтра, 14 июня.))
      Какая связь между ЧМ по футболу и половыми связями? В другое время секса нет???)))

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 22:48

      В СССР секса нет! А в России? А в мире? Потомки Чингиз -хана так в ум и не пришли. Особенно бывшие комсомолки,которые со столов покрытых красной тканью не слезали. Зато потом -в большие руководители...

      -1
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      Рейтинг: +3437

      FRZZ 13 июня 2018, 22:22

      Замок надо вешать в одном месте у девок. ))) Интересно, по каким заслугам или параметрам, качествам избрали ее депутатом ГД? Или там все такие???

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 13 июня 2018, 22:06

      Во-первых, если захотят вступить - то вступят.
      Во-вторых, это ты по себе решила, что после этого сразу рожать собираются?
      В-третьих, а чего это ты, тетя Тома, предупредила только женщин, а мужчиков - нет?
      Ой, что-то знаешь!... Итоги увидим...
      "Соревнование стартует завтра, 14 июня".
      Хи!

      6
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      Рейтинг: +4681

      Викос 13 июня 2018, 22:01

      она д у р а или расистка?

      2
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