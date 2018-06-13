Депутат ГД РФ: «Гражданам России не стоит вступать в половые связи с иностранцами во время ЧМ-2018»

Председатель семейного комитета Государственной думы Российской Федерации Тамара Плетнева призвала российских женщин не вступать в половые связи с иностранцами во время чемпионата мира-2018.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребeнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их.

Что я могу сказать ещe? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещe со времен советской власти.

Хорошо, если ещe одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, их потом бросают, и всe, они остаются тут с мамой», – приводит слова Плетневой «Говорит Москва».

Соревнование стартует завтра, 14 июня.