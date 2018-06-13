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  • Депутат ГД РФ: «Гражданам России не стоит вступать в половые связи с иностранцами во время ЧМ-2018»

Депутат ГД РФ: «Гражданам России не стоит вступать в половые связи с иностранцами во время ЧМ-2018»

13 июня 2018, 19:06
37

Председатель семейного комитета Государственной думы Российской Федерации Тамара Плетнева призвала российских женщин не вступать в половые связи с иностранцами во время чемпионата мира-2018.

«Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда вернуться. Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребeнка увезли, забрали и так далее. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно, какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рожали детей и воспитывали их.

Что я могу сказать ещe? Что найдутся девушки, которые встретятся и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Уже в голове что-нибудь проясняется. Эти детишки потом страдают и страдали, ещe со времен советской власти.

Хорошо, если ещe одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, их потом бросают, и всe, они остаются тут с мамой», – приводит слова Плетневой «Говорит Москва».

Соревнование стартует завтра, 14 июня.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира
Комментарии (37)
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vladik12
1528906295
Увы, но сборной России придется это сделать.
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омск55
1528906391
Что не заявления от слуг народа то умора
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Рубик Докоян
1528908353
Просто блондинка мозгами в свои 70 лет. Как была сельской учительницей так на этом уровне и осталась...
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Полная Канистра
1528910609
ты ещё скажи что в России секса нет
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a-rakhmatov
1528911132
Промывка мозгов девушкам, как в советские времена...
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Боцман59rus
1528913773
Тома, Тома... Выходи из дома.)))
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Таганский
1528913911
До и после можно, во время нельзя.. Смешно..
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андрей андреев
1528914460
Блин,ну и белиберда.По сути и содержанию.Набор ничем не связанных фраз. Они даже свою мысль логично выразить не могут. Ааааа,всё ясно,ей 70 лет.Маразм крепчал....
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15112007
1528914754
Тамара, Тамара, чуднЫ крестьянские дети. Ну что вы несёте!
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GoLenaStop
1528916815
Во-первых, если захотят вступить - то вступят. Во-вторых, это ты по себе решила, что после этого сразу рожать собираются? В-третьих, а чего это ты, тетя Тома, предупредила только женщин, а мужчиков - нет? Ой, что-то знаешь!... Итоги увидим... "Соревнование стартует завтра, 14 июня". Хи!
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