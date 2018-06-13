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  • Лопетеги на сегодняшней пресс-конференции может заявить об уходе из сборной Испании до старта ЧМ

Лопетеги на сегодняшней пресс-конференции может заявить об уходе из сборной Испании до старта ЧМ

13 июня 2018, 11:05
5

В руководстве Федерации футбола Испании недовольны ситуацией вокруг главного тренера команды Хулена Лопетеги, который возглавит «Реал».

Из-за этого назначения будущее тренера в сборной Испании под вопросом. Его могут отправить в отставку всего за несколько часов до официального открытия ЧМ-2018.

Сегодня в 11:30 по московскому времени Лопетеги и глава Федерации Луис Рубиалес проведут пресс-конференцию на базе «Краснодара», где базируются испанцы. Не исключен вариант, по которому будет объявлено об отставке Лопетеги.

Источник: Marca
Чемпионат мира Испания. Примера Испания Реал Лопетеги Хулен
Комментарии (5)
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insider_retro
1528877356
Вот так, несвоевременная утечка информации о назначении тренера, может повлиять на дальнейшие события... Испанцы, наверное, рвут и мечут...
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Denis SPb
1528878778
Мдааа.... Плевать на всех...... Нет, ну не могли дать сборной нормально сыграть, а потом уже объявлять о назначении??? Вообще некрасиво... Теперь, как ни крути будут проблемы: хоть уйдёт тренер, хоть останется...
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ArReal
1528879572
А может и не заявить - ну к чему такие новости?
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Александр52
1528880491
Реал как всегда накозлил. Это целенаправленный развал национальной сборной. Вопрос - кому это надо ? Заказчик должен быть найден, а он похоже Президент Реала и именно он должен быть отлучён от испанского футбола пожизненно.
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zigbert
1528896568
Очень неприятная история. Неужели нельзя было дождаться окончания ЧМ.
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