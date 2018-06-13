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    Лопетеги на сегодняшней пресс-конференции может заявить об уходе из сборной Испании до старта ЧМ

    В руководстве Федерации футбола Испании недовольны ситуацией вокруг главного тренера команды Хулена Лопетеги, который возглавит «Реал».

    Из-за этого назначения будущее тренера в сборной Испании под вопросом. Его могут отправить в отставку всего за несколько часов до официального открытия ЧМ-2018.

    Сегодня в 11:30 по московскому времени Лопетеги и глава Федерации Луис Рубиалес проведут пресс-конференцию на базе «Краснодара», где базируются испанцы. Не исключен вариант, по которому будет объявлено об отставке Лопетеги.

    Источник: Marca

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    13.06.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 16:29

      Очень неприятная история. Неужели нельзя было дождаться окончания ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 12:01

      Реал как всегда накозлил. Это целенаправленный развал национальной сборной. Вопрос - кому это надо ? Заказчик должен быть найден, а он похоже Президент Реала и именно он должен быть отлучён от испанского футбола пожизненно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 11:46

      А может и не заявить - ну к чему такие новости?

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 13 июня 2018, 11:32

      Мдааа.... Плевать на всех......
      Нет, ну не могли дать сборной нормально сыграть, а потом уже объявлять о назначении??? Вообще некрасиво... Теперь, как ни крути будут проблемы: хоть уйдёт тренер, хоть останется...

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2018, 11:09

      Вот так, несвоевременная утечка информации о назначении тренера, может повлиять на дальнейшие события... Испанцы, наверное, рвут и мечут...

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