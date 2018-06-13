Лопетеги на сегодняшней пресс-конференции может заявить об уходе из сборной Испании до старта ЧМ

В руководстве Федерации футбола Испании недовольны ситуацией вокруг главного тренера команды Хулена Лопетеги, который возглавит «Реал».

Из-за этого назначения будущее тренера в сборной Испании под вопросом. Его могут отправить в отставку всего за несколько часов до официального открытия ЧМ-2018.

Сегодня в 11:30 по московскому времени Лопетеги и глава Федерации Луис Рубиалес проведут пресс-конференцию на базе «Краснодара», где базируются испанцы. Не исключен вариант, по которому будет объявлено об отставке Лопетеги.