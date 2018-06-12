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    Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его футболистов оскорбляет и унижает тот факт, что многие называют нынешнюю национальную команду самой слабой в истории. Футболист призвал судить о ее силе после чемпионата мира-2018.

    – Как команда справляется с волнением? Был ли какой-то общий разговор?

    – Не было. Но будет ближе к игре. Возможно, до конца еще мало кто ощущает и понимает. Все поймем, когда приедем в Лужники. Нужно будет справиться с ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят, для многих из нас это первый крупный турнир, может, второй. Сборная России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже. А то такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сборная России в истории. Это оскорбляет и обижает.

    Соберемся, переговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник, у нас будет 12-й игрок. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

    – Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

    – Могли напугать. Смотрите: Франция играет с США 1:1. Дешам говорит «под нагрузками». Все такие: «О да, под нагрузками!» Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются: «Да под какими они нагрузками? «

    Идет план. Не все получается, не спорю. Но это подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться там на поле. Товарищеские игры – это просто товарищеские игры.

    – Какие у команды ожидания от чемпионата?

    – Счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победит одна. Хотят все. И сейчас все, даже фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что мы – футбольная страна.

    На групповом этапе мундиаля россияне сыграют против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2018 16:02
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 июня 2018, 01:50

      Артемка, любые потуги как то оправдать себя вызывают смех... Даже сейчас, после твоих слов..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 12 июня 2018, 21:53

      Артема,французы то из-под нагрузок физических выйдут, а вы так под "нагрузками" в ночных клубах и останетесь...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 12 июня 2018, 21:47

      14 июня - это всего лишь первая игра. Сказалось волнение. Вререди еще две игры и все в наших руках...
      19 июня - Сказались необязательные ошибки. Игра была равная. Если бы не судья, была бы ничья. У нас еще есть шансы...
      25 июня - мы говно...

      2
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Тазит 12 июня 2018, 22:57

      Ахаха)))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 июня 2018, 20:38

      Французы то не только языком работают!Они и играть умеют!Желаю и вам перестать трындеть и доказать на деле!Вперёд Россия!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июня 2018, 20:30

      Запусти козла в огород..

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:22

      Вот и докажите что умеете играть в футбол, а мы будем поддерживать на стадионе и у экранов ТВ будет вся страна.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:36

      если бы у вас хотя бы игра просматривалась тогда вообще без вопросов, Франция и в тов. играх выносят своих соперников ну или хотя бы стараются на все 100 даже если где-то не получается, а вы же только оправдываетесь и один удар в створ за два матча наносите, да и что толку потом вас ругать и обсуждать когда вылетите, все равно ведь опять кучу оправданий найдете.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июня 2018, 17:53

      ну что ж будем надеется и будем смотреть раз всё изложил но только потом после вылета не прячься в раздевалке и пирожками не отмазывайся

      5
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      Рейтинг: +1501

      777+ 12 июня 2018, 17:50

      Дай бог, чтоб когда-нибудь наша сборная играла так, как играет Франция под нагрузками.... Я согласен, чтоб она играла так всегда - дай бог!...... Удачи нашей сборной!!!....

      2
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 12 июня 2018, 17:19

      За последние 10 игр у сборной 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа. Всё время под нагрузками что ли? Кошельки наверное тяжёлые у ребят, вот такие и уставшие постоянно, носить то такой груз)

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