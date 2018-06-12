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  • Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

12 июня 2018, 16:02
25

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его футболистов оскорбляет и унижает тот факт, что многие называют нынешнюю национальную команду самой слабой в истории. Футболист призвал судить о ее силе после чемпионата мира-2018.

– Как команда справляется с волнением? Был ли какой-то общий разговор?

– Не было. Но будет ближе к игре. Возможно, до конца еще мало кто ощущает и понимает. Все поймем, когда приедем в Лужники. Нужно будет справиться с ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят, для многих из нас это первый крупный турнир, может, второй. Сборная России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже. А то такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сборная России в истории. Это оскорбляет и обижает.

Соберемся, переговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник, у нас будет 12-й игрок. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

– Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

– Могли напугать. Смотрите: Франция играет с США 1:1. Дешам говорит «под нагрузками». Все такие: «О да, под нагрузками!» Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются: «Да под какими они нагрузками? «

Идет план. Не все получается, не спорю. Но это подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться там на поле. Товарищеские игры – это просто товарищеские игры.

– Какие у команды ожидания от чемпионата?

– Счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победит одна. Хотят все. И сейчас все, даже фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что мы – футбольная страна.

На групповом этапе мундиаля россияне сыграют против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Франция Дзюба Артем Дешам Дидье
Комментарии (25)
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BRO_football
1528809612
Ну потому что Франция много тренируются - и у них есть результат. А Россия много тренируются, а результата нет. Из-за этого складывается ощущение, что вы не тренируетесь, а курите кальян и по клубам с девушками шастаете. По-моему, только у России такое наплевательское отношение к товарищеским матчам. И почему это другие сборные типа Германии, Испании, Франции, Англии, Бразилии умудряются отборочные матчи выигрывать, да плюс ещё потом и товарищеские игры не сливать?
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vladimir-7
1528809898
Ваша группа самая слабая среди других групп. Обсуждать сборную России будут не после окончания ЧМ, а после вылета её на более раннем этапе.
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PUZIAKA
1528810664
Прости, Дзюбиньо, что мы неправильно за тебя болеем. Больше не будем.
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омск55
1528810896
Дзюба точно болен как можно сравнивать сборную Франции и России
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sochi-2013
1528811368
Может потому, что ваши "нагрузки", половина их обычной тренировки?
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Мары
1528811831
Это что же все 7(семь) матчей, что мы не выигрывали, все были под нагрузками ? Артём ты под какими наркотиками ?
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Рубик Докоян
1528812488
Мы, Артём, не на счёт смотрим, а как команда играет на протяжении всего периода под руководством борца вольного стиля. Если бы вы хоть на 30% играли так под нагрузками как французы, показывая игру и создавая голевые моменты, вас бы не долбали в прессе. Когда из-под нагрузок выйдете и будете играть под кайфом, радуя нас, тогда я лично себя нагружу излишней дозой доброго красного сухого вина. А пока терпите, мужиками будете, и я ограничусь одним бокалом...
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IVANRUS777
1528813198
За последние 10 игр у сборной 6 поражений, 3 ничьих и 1 победа. Всё время под нагрузками что ли? Кошельки наверное тяжёлые у ребят, вот такие и уставшие постоянно, носить то такой груз)
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Полная Канистра
1528815182
ну что ж будем надеется и будем смотреть раз всё изложил но только потом после вылета не прячься в раздевалке и пирожками не отмазывайся
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OfaZavr
1528821395
если бы у вас хотя бы игра просматривалась тогда вообще без вопросов, Франция и в тов. играх выносят своих соперников ну или хотя бы стараются на все 100 даже если где-то не получается, а вы же только оправдываетесь и один удар в створ за два матча наносите, да и что толку потом вас ругать и обсуждать когда вылетите, все равно ведь опять кучу оправданий найдете.
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