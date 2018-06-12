Дзюба: «Когда Дешам говорит, что Франция играет под нагрузками, все такие: «О, да». Когда мы говорим о том же, все смеются»

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что его футболистов оскорбляет и унижает тот факт, что многие называют нынешнюю национальную команду самой слабой в истории. Футболист призвал судить о ее силе после чемпионата мира-2018.

– Как команда справляется с волнением? Был ли какой-то общий разговор?

– Не было. Но будет ближе к игре. Возможно, до конца еще мало кто ощущает и понимает. Все поймем, когда приедем в Лужники. Нужно будет справиться с ажиотажем, потому что в команде много молодых ребят, для многих из нас это первый крупный турнир, может, второй. Сборная России особо никогда не выходила из группы. Давайте помнить об этом тоже. А то такое ощущение, как будто до этого Россия постоянно выходила из группы, а сейчас самая слабая сборная России в истории. Это оскорбляет и обижает.

Соберемся, переговорим, опытные ребята помогут. Все волнение перенесем на пользу себе. Мы играем дома, пусть боится соперник, у нас будет 12-й игрок. Хочу, чтобы 12-й игрок болел за нас сердцем и душой, а не как обычно! Болейте за нас, переживайте, а потом судите. Закончится турнир, и говорите, что хотите. А мы ответим.

– Людей могли напугать результаты товарищеских матчей.

– Могли напугать. Смотрите: Франция играет с США 1:1. Дешам говорит «под нагрузками». Все такие: «О да, под нагрузками!» Когда мы говорим, что под нагрузками, все смеются: «Да под какими они нагрузками? «

Идет план. Не все получается, не спорю. Но это подготовка. Давайте судить после трех матчей. Три финала для нас. Команда готовится, и все будет решаться там на поле. Товарищеские игры – это просто товарищеские игры.

– Какие у команды ожидания от чемпионата?

– Счастливы, что участвуем в турнире. 32 сборные приехали за мечтой, но победит одна. Хотят все. И сейчас все, даже фавориты, говорят, что главная задача – выйти из группы. Мы реалисты, но нам многое по силам. Играем дома и хотим доказать всем, прежде всего самим себе, что мы умеем играть в футбол, и что мы – футбольная страна.

На групповом этапе мундиаля россияне сыграют против Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).