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  • Моуринью – Бэйлу: «В «Манчестер Юнайтед» ты раз и навсегда выиграешь «Золотой мяч»

Моуринью – Бэйлу: «В «Манчестер Юнайтед» ты раз и навсегда выиграешь «Золотой мяч»

12 июня 2018, 15:07
6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лично пообщался с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом на предмет его перехода в английский клуб этим летом.

Специалист призвал валлийца покинуть Мадрид ради «Юнайтед», где ему будет предоставлены все возможности, чтобы выиграть «Золотой мяч».

«Моуринью предоставил аргумент Бэйлу. Он сказал: «Гарет, с нами, со мной ты раз и навсегда завоюешь «Золотой мяч». Это то, что португалец передал игроку.

Некоторые люди из окружения президента «Реала» Флорентино Переса просили, чтобы Бэйл ушел. Если бы Зидан остался на посту главного тренера, шансы валлийца покинуть клуб были бы намного больше. Мистер Перес хочет, чтобы футболист продолжил выступать в Мадриде», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Бэйл Гарет Моуринью Жозе
Комментарии (6)
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zatonn
1528805743
Может ли Гарет Бэйл выиграть Золотой мяч? Теоретически, да. Но только не с "особенным".
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panmon
1528806375
Ну МЮ конечно крутая команда, но не думаю что они в претендентах на следующую ЛЧ, а значит их игроков вероятно не будет в топ-3. Хотя честно говоря вообще не знаю что должно случиться чтобы в следующем году там не были Роналду/Месси/Неймар.... Ну хотя бы 2 из этих 3-х будут
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hevbn 28
1528807171
Сразу видно что Жозе знает толк в мотивации , я вообще считаю что для Гарета это будет очень хороший вариант. Во первых в Мадриде он уже выиграл всё что можно, а в Англии ещё нет, а во вторых команда Моуринью очень хорошо подходит Бэйлу по стилю , да и команде именно таких игроков и не хватает , которые могут исполнить то что нужно и когда нужно .Со всем уважением к Рэшфорду и к Лингарду они не тянут на эту роль ( Маркус возможно пока).
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Nimnul
1528813859
Моуриньо Бэйлу-Гаретт,я год посещал курсы рукоделия. Я буду мастерить тебе мяч каждый месяц....,пока меня не выгонят.
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DeStar
1528815032
Бэйл должен ответить " Всего раз?Нет, спасибо") да ну, МЮ даже в атакующий футбол не особо играет..
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olegiovchenko
1528816102
СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ!
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