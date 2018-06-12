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    Моуринью – Бэйлу: «В «Манчестер Юнайтед» ты раз и навсегда выиграешь «Золотой мяч»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лично пообщался с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом на предмет его перехода в английский клуб этим летом.

    Специалист призвал валлийца покинуть Мадрид ради «Юнайтед», где ему будет предоставлены все возможности, чтобы выиграть «Золотой мяч».

    «Моуринью предоставил аргумент Бэйлу. Он сказал: «Гарет, с нами, со мной ты раз и навсегда завоюешь «Золотой мяч». Это то, что португалец передал игроку.

    Некоторые люди из окружения президента «Реала» Флорентино Переса просили, чтобы Бэйл ушел. Если бы Зидан остался на посту главного тренера, шансы валлийца покинуть клуб были бы намного больше. Мистер Перес хочет, чтобы футболист продолжил выступать в Мадриде», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.

    Источник: Tribalfootball

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    12.06.2018 15:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 12 июня 2018, 18:08

      СОВЕРШЕННО В ДЫРОЧКУ!

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 12 июня 2018, 17:50

      Бэйл должен ответить " Всего раз?Нет, спасибо") да ну, МЮ даже в атакующий футбол не особо играет..

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      Рейтинг: +163

      Nimnul 12 июня 2018, 17:30

      Моуриньо Бэйлу-Гаретт,я год посещал курсы рукоделия. Я буду мастерить тебе мяч каждый месяц....,пока меня не выгонят.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июня 2018, 15:39

      Сразу видно что Жозе знает толк в мотивации , я вообще считаю что для Гарета это будет очень хороший вариант. Во первых в Мадриде он уже выиграл всё что можно, а в Англии ещё нет, а во вторых команда Моуринью очень хорошо подходит Бэйлу по стилю , да и команде именно таких игроков и не хватает , которые могут исполнить то что нужно и когда нужно .Со всем уважением к Рэшфорду и к Лингарду они не тянут на эту роль ( Маркус возможно пока).

      6
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      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2018, 15:26

      Ну МЮ конечно крутая команда, но не думаю что они в претендентах на следующую ЛЧ, а значит их игроков вероятно не будет в топ-3.
      Хотя честно говоря вообще не знаю что должно случиться чтобы в следующем году там не были Роналду/Месси/Неймар.... Ну хотя бы 2 из этих 3-х будут

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 июня 2018, 15:15

      Может ли Гарет Бэйл выиграть Золотой мяч? Теоретически, да. Но только не с "особенным".

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