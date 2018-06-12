Моуринью – Бэйлу: «В «Манчестер Юнайтед» ты раз и навсегда выиграешь «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью лично пообщался с полузащитником «Реала» Гаретом Бэйлом на предмет его перехода в английский клуб этим летом.

Специалист призвал валлийца покинуть Мадрид ради «Юнайтед», где ему будет предоставлены все возможности, чтобы выиграть «Золотой мяч».

«Моуринью предоставил аргумент Бэйлу. Он сказал: «Гарет, с нами, со мной ты раз и навсегда завоюешь «Золотой мяч». Это то, что португалец передал игроку.

Некоторые люди из окружения президента «Реала» Флорентино Переса просили, чтобы Бэйл ушел. Если бы Зидан остался на посту главного тренера, шансы валлийца покинуть клуб были бы намного больше. Мистер Перес хочет, чтобы футболист продолжил выступать в Мадриде», – сказал главный эксперт OkDiario Эдуардо Инда.