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    Кержаков: «Верю, что на ЧМ Смолов заявит о себе в полный голос и этот турнир станет для него трамплином в Европу»

    Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что нападающий национальной команды Федор Смолов сможет проявить себя на чемпионате мира. Также он заявил, что хочет увидеть форварда «Краснодара» в одном из европейских клубов.

    «Я знаю Федора еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском «Динамо», а я только пришел туда после «Севильи». Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены.

    Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов.

    К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне», – сказал Кержаков.

    Источник: Goal.com

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    12.06.2018 12:33
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 июня 2018, 20:14

      Когда злится тогда играет лучше.

      0
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 июня 2018, 19:43

      Не убедил.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 18:37

      если так получиться будем только рады, лишь бы не наоборот. хотя с другой стороны наших и тут неплохо кормят, зачем им особо из кожи лезть.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 июня 2018, 18:07

      Феде надо почаще на партнёров смотреть когда они в выгодной голевой ситуации щедрее надо быть ведь это вся команда сборная а не клуб родной а то всё сам да сам под ногами мяч путается и теряет его

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 12 июня 2018, 17:11

      Чем ценен Смолов - забивает десятку за сезон, да и все, а в остальном дриблинг нулевой, взгляд в пол, пас отдать не может, скорость так себе. Может, конечно, прорвет чего-нибудь...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8757

      tesch 12 июня 2018, 16:49

      пока не видно наплыва россиян в европейских лигах. Не вижу причин , чтобы что-то изменилось после ЧМ.

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 15:32

      В последних играх у Смолова появилось какое то отчаяние , а это мешает реализации моментов. Ему нужно успокоится.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 июня 2018, 14:57

      Смолов бездарь,пол года поиграл на среднем уровне и всё сдулся.

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 12 июня 2018, 14:39

      ДА ТАКОЙ ЖЕ КАК ТЫ ЖАДНЫЙ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ - НИКОГДА ДАЖЕ ГОЛОВУ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ - ТЯНЕТ МЯЧ И САМ ЛУПИТ! Поэтому Краснодар если выигрывает то 1-0 2- 0 - сто моментов за игру губит!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 14:11

      В рекламе с Ваней Ургантом он свой голос будет подавать. Глядишь и командирский прорежится...

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