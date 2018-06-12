Кержаков: «Верю, что на ЧМ Смолов заявит о себе в полный голос и этот турнир станет для него трамплином в Европу»

Когда злится тогда играет лучше.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что нападающий национальной команды Федор Смолов сможет проявить себя на чемпионате мира. Также он заявил, что хочет увидеть форварда «Краснодара» в одном из европейских клубов.
«Я знаю Федора еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском «Динамо», а я только пришел туда после «Севильи». Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены.
Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов.
К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне», – сказал Кержаков.