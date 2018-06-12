Кержаков: «Верю, что на ЧМ Смолов заявит о себе в полный голос и этот турнир станет для него трамплином в Европу»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что нападающий национальной команды Федор Смолов сможет проявить себя на чемпионате мира. Также он заявил, что хочет увидеть форварда «Краснодара» в одном из европейских клубов.

«Я знаю Федора еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском «Динамо», а я только пришел туда после «Севильи». Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены.

Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов.

К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне», – сказал Кержаков.