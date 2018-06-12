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  • Кержаков: «Верю, что на ЧМ Смолов заявит о себе в полный голос и этот турнир станет для него трамплином в Европу»

Кержаков: «Верю, что на ЧМ Смолов заявит о себе в полный голос и этот турнир станет для него трамплином в Европу»

12 июня 2018, 12:33
16

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает, что нападающий национальной команды Федор Смолов сможет проявить себя на чемпионате мира. Также он заявил, что хочет увидеть форварда «Краснодара» в одном из европейских клубов.

«Я знаю Федора еще с первых его шагов в большом футболе. Они вместе с Александром Кокориным начинали в московском «Динамо», а я только пришел туда после «Севильи». Я видел их первые голы в большом футболе и первые замены.

Всегда говорил, что это два очень талантливых футболиста. Они немного разноплановые, но все равно это двое классных форвардов.

К сожалению, Кокорин не сможет помочь на чемпионате, но я верю, что Федя Смолов заявит о себе в полный голос. Мне бы очень хотелось, чтобы этот чемпионат стал для него трамплином в один из ведущих европейских чемпионатов, где он сможет попробовать себя в следующем сезоне», – сказал Кержаков.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Кержаков Александр
Комментарии (16)
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ssspartak
1528796952
Смолов то хорош и талантлив, но в его возрасте уже давно пора играть в более сильном чемпе. Федя зря просиживАЛ время в рфпл. И давайте по честному, его уровень это Базель, Селтик, Фенербахче/Бешикташ
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Svoysvoemubrat
1528799282
Лишь бы голос был.
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Антимат
1528801062
Он сам голы не делает, ему обслуга нужна. Если кто и сверкнет, то полузащитник.
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ArReal
1528803577
ДА ТАКОЙ ЖЕ КАК ТЫ ЖАДНЫЙ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ - НИКОГДА ДАЖЕ ГОЛОВУ НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ - ТЯНЕТ МЯЧ И САМ ЛУПИТ! Поэтому Краснодар если выигрывает то 1-0 2- 0 - сто моментов за игру губит!
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3a zenit
1528804642
Смолов бездарь,пол года поиграл на среднем уровне и всё сдулся.
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zigbert
1528806764
В последних играх у Смолова появилось какое то отчаяние , а это мешает реализации моментов. Ему нужно успокоится.
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tesch
1528811355
пока не видно наплыва россиян в европейских лигах. Не вижу причин , чтобы что-то изменилось после ЧМ.
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Kokmarov
1528812707
Чем ценен Смолов - забивает десятку за сезон, да и все, а в остальном дриблинг нулевой, взгляд в пол, пас отдать не может, скорость так себе. Может, конечно, прорвет чего-нибудь...
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Полная Канистра
1528816022
Феде надо почаще на партнёров смотреть когда они в выгодной голевой ситуации щедрее надо быть ведь это вся команда сборная а не клуб родной а то всё сам да сам под ногами мяч путается и теряет его
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OfaZavr
1528817841
если так получиться будем только рады, лишь бы не наоборот. хотя с другой стороны наших и тут неплохо кормят, зачем им особо из кожи лезть.
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