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    Геркус: «Уход из «Локомотива»? Без комментариев»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать на вопрос по поводу возможного ухода со своей должности. Нынешнее соглашение руководителя с железнодорожниками рассчитано до 2021 года.

    Ранее стало, что между Геркусом и главным тренером команды Юрием Семиным существуют разногласия в плане структуры клуба. Сообщалось, что президент провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе разговора обсуждался добровольный уход Геркуса со своего поста.

    «Я могу покинуть «Локомотив»? Без комментариев», – сказал Геркус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 18:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:25

      Видимо все серьезно.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 июня 2018, 09:31

      Давно заметил,как на конкретный вопрос отвечают "без комментариев" значит почти на 100 процентов это правда!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 12 июня 2018, 06:01

      Все без исключения победы и достижения ЛОКО в прошедшем сезоне это только заслуга Ю.П.Сёмина!!!Только Палычу удалось взбаламутить тихое локомотивское "болотце" и выжать из довольно таки среднего по качеству материала Отличный результат!А Геркус только и делал что пытался примазаться к славе великого тренера.Так что пусть идёт себе с миром ....

      2
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 11 июня 2018, 21:38

      Геркус хороший пиар-менеджер. Но чемпионство Локо - это заслуга Палыча. А вообще было бы идеально, если бы возродился тандем Юрия Палыча и Валерия Николаевича.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 июня 2018, 20:48

      Геркус кроме свободного агента Фарфана никого не привел и ничего не сделал в Локо, если не так то поправьте. А шума вокруг него...

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 июня 2018, 20:31

      Помоему, не геркус причина успехов Локо, а естественно Шпалыч.. о разногласиях Семина и Геркуса давно пишут. Локо ниче не потеряет от ухода Геркуса. пусть валит

      2
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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > mihail200606 11 июня 2018, 23:01

      А если снова какая нить мадам аля Смородская явится?

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > TERMIK2142 12 июня 2018, 12:17

      ну она же тоже причастна к чемпионству)) не читал?))
      просто рановато ушла))

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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 > mihail200606 12 июня 2018, 18:08

      ах да точно простите)))) ОНа же ключевое звено в золотом сезоне)))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 11 июня 2018, 19:30

      По мне так лишь бы основной костяк команды остался (И.Денисов, Кверквелия, Фернандеш и др.) в преддверии ЛЧ и Сёмину не мешали работать. Ну а Геркус если надумал, то пусть уходит. Поблагодарить за проделанную работу и отпустить.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 июня 2018, 19:29

      Самое главное чтобы Сёмина не трогали и дали работать и по возможности помогали. Чем больше у нас сильных тренеров и сильных клубов тем интересней чемпионат.

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      Рейтинг: +133

      razory 11 июня 2018, 19:24

      Значит опять в Зенит

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