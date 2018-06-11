Геркус: «Уход из «Локомотива»? Без комментариев»

Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать на вопрос по поводу возможного ухода со своей должности. Нынешнее соглашение руководителя с железнодорожниками рассчитано до 2021 года.

Ранее стало, что между Геркусом и главным тренером команды Юрием Семиным существуют разногласия в плане структуры клуба. Сообщалось, что президент провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе разговора обсуждался добровольный уход Геркуса со своего поста.

«Я могу покинуть «Локомотив»? Без комментариев», – сказал Геркус.