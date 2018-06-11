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Геркус: «Уход из «Локомотива»? Без комментариев»

11 июня 2018, 18:59
12

Президент «Локомотива» Илья Геркус не стал отвечать на вопрос по поводу возможного ухода со своей должности. Нынешнее соглашение руководителя с железнодорожниками рассчитано до 2021 года.

Ранее стало, что между Геркусом и главным тренером команды Юрием Семиным существуют разногласия в плане структуры клуба. Сообщалось, что президент провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым. В ходе разговора обсуждался добровольный уход Геркуса со своего поста.

«Я могу покинуть «Локомотив»? Без комментариев», – сказал Геркус.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (12)
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razory
1528734280
Значит опять в Зенит
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Отчаянный Пердун
1528734587
Самое главное чтобы Сёмина не трогали и дали работать и по возможности помогали. Чем больше у нас сильных тренеров и сильных клубов тем интересней чемпионат.
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mdu86
1528734641
По мне так лишь бы основной костяк команды остался (И.Денисов, Кверквелия, Фернандеш и др.) в преддверии ЛЧ и Сёмину не мешали работать. Ну а Геркус если надумал, то пусть уходит. Поблагодарить за проделанную работу и отпустить.
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mihail200606
1528738301
Помоему, не геркус причина успехов Локо, а естественно Шпалыч.. о разногласиях Семина и Геркуса давно пишут. Локо ниче не потеряет от ухода Геркуса. пусть валит
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кузнецов артем
1528739293
Геркус кроме свободного агента Фарфана никого не привел и ничего не сделал в Локо, если не так то поправьте. А шума вокруг него...
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Red-Green_fan
1528742315
Геркус хороший пиар-менеджер. Но чемпионство Локо - это заслуга Палыча. А вообще было бы идеально, если бы возродился тандем Юрия Палыча и Валерия Николаевича.
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Krossmen73
1528772486
Все без исключения победы и достижения ЛОКО в прошедшем сезоне это только заслуга Ю.П.Сёмина!!!Только Палычу удалось взбаламутить тихое локомотивское "болотце" и выжать из довольно таки среднего по качеству материала Отличный результат!А Геркус только и делал что пытался примазаться к славе великого тренера.Так что пусть идёт себе с миром ....
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nemolod
1528785079
Давно заметил,как на конкретный вопрос отвечают "без комментариев" значит почти на 100 процентов это правда!
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zigbert
1528799122
Видимо все серьезно.
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