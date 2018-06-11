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    «Шахтер» – первый клуб, пытавшийся купить Неймара

    Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар мог оказаться в чемпионате Украины, сообщает UOL.

    «Шахтер» был первым клубом, который делал официальный запрос «Сантосу» по трансферу бразильского форварда. Переговоры между сторонами завершились неудачей, так как «горняки» не смогли предложить запрашиваемую сумму.

    Позже Неймар перешел в «Барселону». В составе каталонского клуба он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Прошлым летом бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2018 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 21:55

      о чем это говорит:?....о том, что наши скауты не работают....гнать всех в шею!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 13 июня 2018, 11:12

      Неудивительно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 11:05

      Шахтер как никто умеет находить таланты.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 19:39

      ну так и неудивительно, они лучше многих умеют находить талантливую молодежь (особенно бразильскую) и делать из них классных игроков а потом продавать с большой выгодой.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 июня 2018, 13:26

      Селекционная служба Шахтера одна из лучших в Европе поэтому не удивительно...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 июня 2018, 12:31

      Фантазии!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 июня 2018, 11:54

      Это ещё раз говорит о том, что менеджмент клуба офигенный.Нюхом чуют в молокососах будущих звёзд.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 июня 2018, 11:23

      новость из 2014-го?.. это ж было давно известно

      2
      Ответить
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