«Шахтер» – первый клуб, пытавшийся купить Неймара

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар мог оказаться в чемпионате Украины, сообщает UOL.

«Шахтер» был первым клубом, который делал официальный запрос «Сантосу» по трансферу бразильского форварда. Переговоры между сторонами завершились неудачей, так как «горняки» не смогли предложить запрашиваемую сумму.

Позже Неймар перешел в «Барселону». В составе каталонского клуба он стал двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Прошлым летом бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.