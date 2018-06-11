Бородюк: «Поражение от Греции на Евро-2012 стало для Адвоката ударом»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил поражение от Греции (0:1) на Евро-2012, которое не позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

– Можно считать, что для Адвоката самым болезненным поражением в сборной стал 0:1 от греков на Евро?

– Вне всякого сомнения. Самое обидное, что Дик тогда очень хорошо подготовил команду во всех отношениях, но все смазали необъяснимые ошибки. Адвокат видел потенциал сборной, ее возможности и никак не мог найти объяснение той неудаче.

– Может, голландец не угадал с составом?

– Да тут особо не над чем было гадать. Разве что выбыл Зырянов, и это заметно ослабило наши позиции в середине поля. Но сборная не должна зависеть от одного игрока. Это поражение стало для Дика ударом.

– Он чувствовал, что контракт с ним может быть не продлен?

– Мы эту деликатную тему не обсуждали. Но по нему было видно, что ничего хорошего он не ждет. Возможно, еще до начала чемпионата Фурсенко стоило объявить, что Адвокат продолжит работу в сборной. Это могло стать для игроков дополнительной мотивацией.