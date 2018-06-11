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    Бородюк: «Поражение от Греции на Евро-2012 стало для Адвоката ударом»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил поражение от Греции (0:1) на Евро-2012, которое не позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.

    – Можно считать, что для Адвоката самым болезненным поражением в сборной стал 0:1 от греков на Евро?

    – Вне всякого сомнения. Самое обидное, что Дик тогда очень хорошо подготовил команду во всех отношениях, но все смазали необъяснимые ошибки. Адвокат видел потенциал сборной, ее возможности и никак не мог найти объяснение той неудаче.

    – Может, голландец не угадал с составом?

    – Да тут особо не над чем было гадать. Разве что выбыл Зырянов, и это заметно ослабило наши позиции в середине поля. Но сборная не должна зависеть от одного игрока. Это поражение стало для Дика ударом.

    – Он чувствовал, что контракт с ним может быть не продлен?

    – Мы эту деликатную тему не обсуждали. Но по нему было видно, что ничего хорошего он не ждет. Возможно, еще до начала чемпионата Фурсенко стоило объявить, что Адвокат продолжит работу в сборной. Это могло стать для игроков дополнительной мотивацией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2018 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 11 июня 2018, 08:40

      Если бы тогда наши выиграли у Греков, все бы могло пойти по другому. Россия вышла бы из группы. ( но как всегда нам "бы" мешает ) Хотя в 2008 нам повезло, что Хорваты разгромили Англичан, будь по другому наши бы ни на какое Евро бы даже не поехали.

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