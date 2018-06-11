Бородюк: «Поражение от Греции на Евро-2012 стало для Адвоката ударом»

Если бы тогда наши выиграли у Греков, все бы могло пойти по другому. Россия вышла бы из группы. ( но как всегда нам "бы" мешает ) Хотя в 2008 нам повезло, что Хорваты разгромили Англичан, будь по другому наши бы ни на какое Евро бы даже не поехали.
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк вспомнил поражение от Греции (0:1) на Евро-2012, которое не позволило команде выйти в четвертьфинал турнира.
– Можно считать, что для Адвоката самым болезненным поражением в сборной стал 0:1 от греков на Евро?
– Вне всякого сомнения. Самое обидное, что Дик тогда очень хорошо подготовил команду во всех отношениях, но все смазали необъяснимые ошибки. Адвокат видел потенциал сборной, ее возможности и никак не мог найти объяснение той неудаче.
– Может, голландец не угадал с составом?
– Да тут особо не над чем было гадать. Разве что выбыл Зырянов, и это заметно ослабило наши позиции в середине поля. Но сборная не должна зависеть от одного игрока. Это поражение стало для Дика ударом.
– Он чувствовал, что контракт с ним может быть не продлен?
– Мы эту деликатную тему не обсуждали. Но по нему было видно, что ничего хорошего он не ждет. Возможно, еще до начала чемпионата Фурсенко стоило объявить, что Адвокат продолжит работу в сборной. Это могло стать для игроков дополнительной мотивацией.