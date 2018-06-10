Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус». По его словам, туринцы в первую очередь заинтересованы в хавбеке «Лацио» Сергее Милинковиче-Савиче.

«Мне известно, что «Юве» действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у «Лацио». Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.

Думаю, в «Юве» мыслят примерно так: «Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться». Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...», – сообщил Палмери.