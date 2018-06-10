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    Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

    Известный итальянский журналист Танкреди Палмери оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус». По его словам, туринцы в первую очередь заинтересованы в хавбеке «Лацио» Сергее Милинковиче-Савиче.

    «Мне известно, что «Юве» действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у «Лацио». Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.

    Думаю, в «Юве» мыслят примерно так: «Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться». Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...», – сообщил Палмери.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.06.2018 18:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 08:40

      они много кого изучают но в итоге берут только самый лучший вариант.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 июня 2018, 08:40

      Далековато Головину до Ювентуса!!!! там игрочки намного круче есть!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 июня 2018, 22:52

      Не надо сравнивать хрен с дверной ручкой! За Сергея порядка 70 миллионов просят, а за Головина если 20 дать - прямо в Турин доставка с праздничной ленточкой!

      1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 июня 2018, 22:38

      - "ходок"и - это из Престолов...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 21:22

      Изучать одно а взять другое.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 10 июня 2018, 19:38

      - и кто его только не изучает!???...и думается мне - там "своих" достаточно!, может он круче и полезнее , чем Маркизио, Кьеллини, Эшли Янг или Иньеста(в свои 34 года)!???, вот именно! - что Головин рядом не стоял!!!...ему ещё работать и работать!...а его ещё с Недведом сравнивают...лет через 5(пять) - возможно...Всем - здоровья!!!

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 июня 2018, 19:17

      изучают но не факт что купят

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 июня 2018, 18:45

      ...Скока у него ходок

      2
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