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  • Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

10 июня 2018, 18:33
8

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Ювентус». По его словам, туринцы в первую очередь заинтересованы в хавбеке «Лацио» Сергее Милинковиче-Савиче.

«Мне известно, что «Юве» действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у «Лацио». Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.

Думаю, в «Юве» мыслят примерно так: «Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться». Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...», – сообщил Палмери.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Головин Александр Милинкович-Савич Сергей
Комментарии (8)
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Боцман59rus
1528645559
...Скока у него ходок
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Garrincha58
1528647427
изучают но не факт что купят
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кеша_КБ
1528648695
- и кто его только не изучает!???...и думается мне - там "своих" достаточно!, может он круче и полезнее , чем Маркизио, Кьеллини, Эшли Янг или Иньеста(в свои 34 года)!???, вот именно! - что Головин рядом не стоял!!!...ему ещё работать и работать!...а его ещё с Недведом сравнивают...лет через 5(пять) - возможно...Всем - здоровья!!!
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zigbert
1528654936
Изучать одно а взять другое.
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кеша_КБ
1528659533
- "ходок"и - это из Престолов...
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Обер-КанцлерЪ
1528660322
Не надо сравнивать хрен с дверной ручкой! За Сергея порядка 70 миллионов просят, а за Головина если 20 дать - прямо в Турин доставка с праздничной ленточкой!
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dendiesel
1528695614
Далековато Головину до Ювентуса!!!! там игрочки намного круче есть!!!
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OfaZavr
1528695639
они много кого изучают но в итоге берут только самый лучший вариант.
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