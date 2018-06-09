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    В Ленинградской области создадут клуб «Ленинградец». Туда могут перейти игроки «Тосно»

    В Ленинградской области появится новый футбольный клуб – «Ленинградец». Команду заявят в ПФЛ.

    «В Ленинградской области создается новая команда «Ленинградец», уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу. Команда создается с нуля, по составу игроков – не исключено, что некоторым футболистам «Тосно» предложат переход», – говорится в сообщении областного правительства.

    Ранее в области прекратил существование клуб «Тосно». По итогам сезона команда выиграла Кубок России.

    «Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

    Источник: ТАСС

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    09.06.2018 20:10
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +18

      Илько 11 июня 2018, 00:54

      Извините, но название клуба - ни в пи*ду, ни в Красную армию. Явно структурка для очередного отмыва денег.

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 10 июня 2018, 16:35

      создается новая отмывайка...обналичка ..уводиловка и дербанка и название ленинградец...не позорьте славный город и его жителей!!!лучше назовите росбанкнефтегаздостояние

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 10 июня 2018, 15:15

      И в каком городе он будет?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 10:49

      и через лет пять история повториться как с Тосно. игроки думаю вряд ли пойдут в ПФЛ, многие из них неплохо о себе заявили в Тосно и найдут где трудоустроится получше.

      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 09:30

      Этот Ленинградец ждет та же участь. Кто-то просто осваивает деньги.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 июня 2018, 09:08

      А почему не Красный Ленинградец или Ленинец? Может Патриотический Футбольный Клуб "Володя" :))))

      3
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      Рейтинг: +100732

      zigbert 10 июня 2018, 08:42

      Игроки Тосно с превеликим удовольствием побегут туда, даже не из за денег - название привлекающее.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 10 июня 2018, 07:36

      Как не назови без бабок и стадиона ничего не получится !

      2
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 июня 2018, 06:26

      во Россия матушка, а зачем было закрывать Тосно, что за маразм...

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 июня 2018, 00:34

      Можно было просто оставить Тосно...

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