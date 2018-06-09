В Ленинградской области создадут клуб «Ленинградец». Туда могут перейти игроки «Тосно»

В Ленинградской области появится новый футбольный клуб – «Ленинградец». Команду заявят в ПФЛ.

«В Ленинградской области создается новая команда «Ленинградец», уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу. Команда создается с нуля, по составу игроков – не исключено, что некоторым футболистам «Тосно» предложат переход», – говорится в сообщении областного правительства.

Ранее в области прекратил существование клуб «Тосно». По итогам сезона команда выиграла Кубок России.

«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним