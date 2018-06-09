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  • В Ленинградской области создадут клуб «Ленинградец». Туда могут перейти игроки «Тосно»

В Ленинградской области создадут клуб «Ленинградец». Туда могут перейти игроки «Тосно»

9 июня 2018, 20:10
31

В Ленинградской области появится новый футбольный клуб – «Ленинградец». Команду заявят в ПФЛ.

«В Ленинградской области создается новая команда «Ленинградец», уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу. Команда создается с нуля, по составу игроков – не исключено, что некоторым футболистам «Тосно» предложат переход», – говорится в сообщении областного правительства.

Ранее в области прекратил существование клуб «Тосно». По итогам сезона команда выиграла Кубок России.

«Тосно» тоже умер. Каким мы его запомним

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (31)
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Полная Канистра
1528565872
группа Ленинград уже вылетела Шнуров капитан команды
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Himik007
1528566471
В следующем году опять будут ныть что денег нет клуб умер... Не плохой бизнес создать шарагу и разводить РФС
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Gek Dement
1528567380
Создайте уже сначала стадион совмещенный с тренировочной базой в Ленинградской области. А то живы еще в памяти фк питер, фк русь и пр. пр.
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Антибиотик
1528567468
Очередной однодневный проект?! Пора прокуратуру привлекать.
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insider_retro
1528567770
Игроки Тосно, конечно, любят футбол, но не до такой степени, что бы за 3 копейки гонять в ПФЛ...
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deinego77@yandex.ru
1528569242
Ленинградец ,Звезда - отмывают деревянные....
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Полная Канистра
1528571523
название то какое Громко звучит
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pegas1276
1528601161
во Россия матушка, а зачем было закрывать Тосно, что за маразм...
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la verdad
1528610925
А почему не Красный Ленинградец или Ленинец? Может Патриотический Футбольный Клуб "Володя" :))))
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OfaZavr
1528616979
и через лет пять история повториться как с Тосно. игроки думаю вряд ли пойдут в ПФЛ, многие из них неплохо о себе заявили в Тосно и найдут где трудоустроится получше.
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