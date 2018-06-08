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    Генменеджер «Динамо»: «Белоруссия должна гордиться, что Марадона будет работать в Бресте»

    Генеральный менеджер брестского «Динамо» Валдас Иванаускас рассказал, что до последнего не верил в подписание контракта с Диего Марадоной, который стал спортивным директором клуба в середине мая.

    – Для меня это не стало новостью. Еще зимой «Динамо» подписало договор о сотрудничестве с «Аль-Фуджайрой» — тогдашним клубом Диего. Тогда теплилась надежда, сейчас — реальность.

    Считаю, Белоруссия должна гордиться, что Марадона будет работать здесь. Раньше мысли не допускали, что такой легендарный футболист может просто приехать и помахать рукой. А мы совершили гораздо большее.

    Человек живет футболом. На пресс-конференции у него были смешанные чувства. Из «Аль-Фуджайры» он ушел не так, как хотел. Марадоне было грустно. Он любил команду, и футболисты его очень уважали, многие пришли на пресс-конференцию. Диего растрогался. Потом переключился на новую работу, отвечал на вопросы. Хочет побыстрее приступить, но впереди чемпионат мира.

    – Дом ему в Бресте еще не нашли?

    – Есть варианты, кое-что подобрали. Не та вилла, конечно, что у него раньше была. И моря нет. Это реальность, и Диего все понимает. Мы, в свою очередь, понимаем его запросы — они натуральные, человек всю жизнь так живет.

    На каком-то этапе даже поинтересовались: может, лучше в Минске что-то поискать, здесь с премиум-жильем проще. Отказался. Хочет быть только в Бресте, рядом с командой.

    Источник: Pressball

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    08.06.2018 07:54
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