Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зобнин: «Мы Египет колхозом не считаем»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что с уважением относится к соперникам на чемпионате мира. Игрок «Спартака» выразил уверенность, что национальная команда сможет выйти из группы на домашнем турнире.

    – Владислав Радимов посмотрел на крупное поражение Египта от Бельгии и задался вопросом: «И мы этот колхоз не обыграем?!»

    – Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает. Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся.

    – Критику после матчей читаете?

    – Нет, вообще перестал читать прессу.

    – Есть уверенность, что выйдем из группы?

    – Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности... Будем выходить и побеждать!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2018 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 15:48

      К любому сопернику надо относится с уважением.И Радимов сказал это не подумавши.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июня 2018, 09:02

      Если рыбак рыбака видит из далека, то уж колхозник колхозника и подавно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 8 июня 2018, 04:14

      Вы не колхоз, вы босота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 23:33

      И правильно. Египет - колхоз только на фоне Бельгии. Как сказал Светлаков, любая сборная, играющая против России, автоматически становится сильной. Эйнштейн. Теория Относительности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 июня 2018, 22:59

      "Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности..."
      Ну молодчик )) а то и правда, если бы вы еще бегали и в панике кричали все пропало, ВСЕ ПРОПАЛО! - вот это был бы номер.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Ляба 7 июня 2018, 20:52

      Мне одно не понятно...почему такие надежды...такие ожидания...как от главных фаворитов на ЧМ...Россия по рейтенгу самая слабая сборная... если она, хоть кого то выйграет...это уже хорошо...на бумаге мы самые слабые...поэтому и колхозом назвать, другую сборную,не в праве...Буду ли я болеть за нашу сборную...да конечно буду...жду ли чего то, от Сборной?...естественно нет...я буду рад, любой победе...еще раз повторюсь...на бумаге,мы самые слабые...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 7 июня 2018, 20:47

      А египтяне вас? Боюсь, что после очной встречи будут считать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 7 июня 2018, 20:17

      там челик играл 45 лет... вы считаете на чемпионате они будут также наплевательски относится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 июня 2018, 19:29

      да колхоз то наша сборная

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 7 июня 2018, 19:19

      Не считаете, потому что сами при Черчесе колхозно играете

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11