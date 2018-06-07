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Зобнин: «Мы Египет колхозом не считаем»

7 июня 2018, 18:50
10

Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что с уважением относится к соперникам на чемпионате мира. Игрок «Спартака» выразил уверенность, что национальная команда сможет выйти из группы на домашнем турнире.

– Владислав Радимов посмотрел на крупное поражение Египта от Бельгии и задался вопросом: «И мы этот колхоз не обыграем?!»

– Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает. Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся.

– Критику после матчей читаете?

– Нет, вообще перестал читать прессу.

– Есть уверенность, что выйдем из группы?

– Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности... Будем выходить и побеждать!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Египет Зобнин Роман Радимов Владислав
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Lester84
1528388388
Не считаете, потому что сами при Черчесе колхозно играете
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серега кашин
1528388971
да колхоз то наша сборная
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Semargl18
1528391830
там челик играл 45 лет... вы считаете на чемпионате они будут также наплевательски относится?
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Alemann
1528393637
А египтяне вас? Боюсь, что после очной встречи будут считать.
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Ляба
1528393976
Мне одно не понятно...почему такие надежды...такие ожидания...как от главных фаворитов на ЧМ...Россия по рейтенгу самая слабая сборная... если она, хоть кого то выйграет...это уже хорошо...на бумаге мы самые слабые...поэтому и колхозом назвать, другую сборную,не в праве...Буду ли я болеть за нашу сборную...да конечно буду...жду ли чего то, от Сборной?...естественно нет...я буду рад, любой победе...еще раз повторюсь...на бумаге,мы самые слабые...
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FanatSerj
1528401564
"Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности..." Ну молодчик )) а то и правда, если бы вы еще бегали и в панике кричали все пропало, ВСЕ ПРОПАЛО! - вот это был бы номер.
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erma
1528403588
И правильно. Египет - колхоз только на фоне Бельгии. Как сказал Светлаков, любая сборная, играющая против России, автоматически становится сильной. Эйнштейн. Теория Относительности.
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Урия Гип
1528420479
Вы не колхоз, вы босота.
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Рубик Докоян
1528437739
Если рыбак рыбака видит из далека, то уж колхозник колхозника и подавно...
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zigbert
1528462089
К любому сопернику надо относится с уважением.И Радимов сказал это не подумавши.
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