Зобнин: «Мы Египет колхозом не считаем»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин отметил, что с уважением относится к соперникам на чемпионате мира. Игрок «Спартака» выразил уверенность, что национальная команда сможет выйти из группы на домашнем турнире.

– Владислав Радимов посмотрел на крупное поражение Египта от Бельгии и задался вопросом: «И мы этот колхоз не обыграем?!»

– Мы Египет колхозом не считаем. Пусть считают, как угодно. У нас свои задачи. Когда допускаем ошибки, тренер на них указывает. Считаю, в матче с Турцией мы играли получше, чем с Австрией, а в третьем матче будем играть еще лучше! Готовимся.

– Критику после матчей читаете?

– Нет, вообще перестал читать прессу.

– Есть уверенность, что выйдем из группы?

– Слушайте, если бы еще у нас самих не было уверенности... Будем выходить и побеждать!