Тихонов: «Денисов и Глушаков не помешали бы сборной»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов уверен, что не вызванные в сборную России полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов пригодились бы в составе национальной команды на чемпионате мира-2018.

«Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной», – считает Тихонов.

Полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает из-за личного конфликта. Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не попал в окончательную заявку команды по спортивному принципу.