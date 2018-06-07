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    Тихонов: «Денисов и Глушаков не помешали бы сборной»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов уверен, что не вызванные в сборную России полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов пригодились бы в составе национальной команды на чемпионате мира-2018.

    «Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной», – считает Тихонов.

    Полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает из-за личного конфликта. Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не попал в окончательную заявку команды по спортивному принципу.

    Источник: YouTube

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    07.06.2018 10:05
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:47

      Конечно не помешали бы. Глушаков посильней Газинского.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 23:26

      Что может помешать нашей сборной? Философский вопрос. Я думаю, все: ветер, отсутствие (или присутствие Салаха), судья, наклон поля, негативный фон созданный болельщиками, ну, и наконец, самое главное: невозможность в 150-миллионной стране найти 11 футболистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:47

      эти двое получше чем Газинский и Ерохин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 июня 2018, 13:30

      Молодец Саламыч - УБРАЛ Денисова из сборной!
      Денисов очень плохо играл в Локомотиве - ХУЖЕ всех!
      Денисов всегда выезжал за счёт других, а ПОБЕДЫ других всегда приписывал себе.
      В Зените Денисов, за счёт этого, всегда выезжал!
      Все у него кругом виноваты, только он всегда «хороший и пашет больше всех»!
      Денисову не место в сборной!
      Есть более ДОСТОЙНЫЕ, а Денисов НЕ ДОСТОИН!

      Денисова нахваливают, но его уровень игры ниже среднего.
      Играя за Локомотив, Денисов провалил половину игр сезона, а концовку, так и вовсе смазал низким уровнем футбола.
      В последней игре с Арсеналом, его даже в заявку не включили.
      Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ, а Черчесов прикрыл эту лавочку и не взял.
      Денисову не место в сборной России по футболу!

      Желаем Черчесову и сборной больших футбольных достижений и ВЫХОДА из группы.
      Играем за честь страны!
      ВПЕРЁД Россия!

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 7 июня 2018, 12:07

      Проблема полузащиты видна не вооружённым глазом,и как раз они со своим опытом точно не помешали бы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 7 июня 2018, 11:59

      Что есть то есть, пригодились бы однозначно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 7 июня 2018, 11:23

      Этих двоих плюс Шаву в сборную, а Черчесова не выход, толку будет больше.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 11:03

      конечно пригодились, если бы тренер руководствовался спортивными принципами а не личными мотивами.

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 июня 2018, 10:30

      да и тренер другой тоже не помешал бы

      7
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июня 2018, 10:29

      Бесспорно это ведущие игроки. Да еще пару-тройку. Нападения нет.Уставший Самедов,игравший 5 лет назад.Габулов,не понятно что там делает.

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