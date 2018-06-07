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Тихонов: «Денисов и Глушаков не помешали бы сборной»

7 июня 2018, 10:05
13

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов уверен, что не вызванные в сборную России полузащитники Денис Глушаков и Игорь Денисов пригодились бы в составе национальной команды на чемпионате мира-2018.

«Эти закулисные моменты по Денисову и Глушакову я не могу комментировать, но думаю, что они не помешали бы сборной», – считает Тихонов.

Полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова главный тренер команды Станислав Черчесов не вызывает из-за личного конфликта. Хавбек «Спартака» Денис Глушаков не попал в окончательную заявку команды по спортивному принципу.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Глушаков Денис Тихонов Андрей
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1528355875
В сборной России возможно, а в сбродной Черсесова навряд ли. Саламычу давно надо было сказать салам и назначить в сборную тренера, а не его подобие...
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Боцман59rus
1528356212
тем лучше, им к ЛЧ готовиться, прошедший сезон для глушакова был потерян, все из-за КК под руководством стаса ...только черкесов способен за один сбор, сделать из нормального игрока, полноценный деревянноимпотентный маникен.)))
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val-berezko
1528356562
Бесспорно это ведущие игроки. Да еще пару-тройку. Нападения нет.Уставший Самедов,игравший 5 лет назад.Габулов,не понятно что там делает.
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piligrim1986
1528356650
да и тренер другой тоже не помешал бы
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OfaZavr
1528358628
конечно пригодились, если бы тренер руководствовался спортивными принципами а не личными мотивами.
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baden69
1528359812
Этих двоих плюс Шаву в сборную, а Черчесова не выход, толку будет больше.
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Stavropolets
1528361968
Что есть то есть, пригодились бы однозначно
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amazonaws
1528367417
Молодец Саламыч - УБРАЛ Денисова из сборной! Денисов очень плохо играл в Локомотиве - ХУЖЕ всех! Денисов всегда выезжал за счёт других, а ПОБЕДЫ других всегда приписывал себе. В Зените Денисов, за счёт этого, всегда выезжал! Все у него кругом виноваты, только он всегда «хороший и пашет больше всех»! Денисову не место в сборной! Есть более ДОСТОЙНЫЕ, а Денисов НЕ ДОСТОИН! Денисова нахваливают, но его уровень игры ниже среднего. Играя за Локомотив, Денисов провалил половину игр сезона, а концовку, так и вовсе смазал низким уровнем футбола. В последней игре с Арсеналом, его даже в заявку не включили. Раньше Денисова брали в сборную по питерскому БЛАТУ, а Черчесов прикрыл эту лавочку и не взял. Денисову не место в сборной России по футболу! Желаем Черчесову и сборной больших футбольных достижений и ВЫХОДА из группы. Играем за честь страны! ВПЕРЁД Россия!
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ArReal
1528368459
эти двое получше чем Газинский и Ерохин
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zigbert
1528447666
Конечно не помешали бы. Глушаков посильней Газинского.
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