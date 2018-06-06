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    Левандовски намерен перейти только в «Реал», несмотря на интерес «Челси» и «Ювентуса»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски старается всеми силами оказаться в «Реале».

    Агент 29-летнего футболиста Пини Захави объявил, что поляк намерен покинуть Мюнхен этим летом ради нового вызова.

    Помимо «Реала» форвардом интересуются «Челси», «ПСЖ» и «Ювентус». Однако, как утверждается, игрок отчаянно хочет переехать в Мадрид.

    В последние дни переговоры со сливочными ускорились в последние дни. Тем не менее существует убеждение, что любая сделка будет совершаться только после окончания чемпионата мира.

    Левандовски является твердым фаворитом президента «Реала» Флорентино Переса.

    Источник: Tribalfootball

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    06.06.2018 12:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 20:12

      Вот эта его упертость может сослужить ему плохую службу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 6 июня 2018, 14:03

      нахрена он нужен? уровень его падает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 июня 2018, 13:01

      Если переход и состоится - Левандовски потом об этом пожалеет, когда станет "лавочником"

      1
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      Рейтинг: -26

      kaop64 6 июня 2018, 12:57

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -3
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