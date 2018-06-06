Левандовски намерен перейти только в «Реал», несмотря на интерес «Челси» и «Ювентуса»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски старается всеми силами оказаться в «Реале».
Агент 29-летнего футболиста Пини Захави объявил, что поляк намерен покинуть Мюнхен этим летом ради нового вызова.
Помимо «Реала» форвардом интересуются «Челси», «ПСЖ» и «Ювентус». Однако, как утверждается, игрок отчаянно хочет переехать в Мадрид.
В последние дни переговоры со сливочными ускорились в последние дни. Тем не менее существует убеждение, что любая сделка будет совершаться только после окончания чемпионата мира.
Левандовски является твердым фаворитом президента «Реала» Флорентино Переса.
Источник: Tribalfootball