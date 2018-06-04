Роналду, Марсело и Рамос хотят видеть Лаудрупа главным тренером «Реала»

Бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп стал наиболее предпочтительным кандидатом на пост главного тренера «Реала» среди лидеров мадридской команды.

Футболисты сливочных в позитивном ключе обсудили возможное назначение датчанина, полагая, что его тренерский стиль похож на стиль Зинедина Зидана.

Защитники Марсело и Серхио Рамос, а также нападающий Криштиану Роналду будут рады прибытию 53-летнего специалиста, поскольку убеждены, он не будет стремиться кардинально изменить нынешний состав, а будет полагаться на их сильные стороны, как и Зидан.

В настоящее время Лаудруп возглавляет «Аль-Райян». Его нынешний контракт с катарским клубом рассчитан до 30 июня.