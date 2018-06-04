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    Роналду, Марсело и Рамос хотят видеть Лаудрупа главным тренером «Реала»

    Бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп стал наиболее предпочтительным кандидатом на пост главного тренера «Реала» среди лидеров мадридской команды.

    Футболисты сливочных в позитивном ключе обсудили возможное назначение датчанина, полагая, что его тренерский стиль похож на стиль Зинедина Зидана.

    Защитники Марсело и Серхио Рамос, а также нападающий Криштиану Роналду будут рады прибытию 53-летнего специалиста, поскольку убеждены, он не будет стремиться кардинально изменить нынешний состав, а будет полагаться на их сильные стороны, как и Зидан.

    В настоящее время Лаудруп возглавляет «Аль-Райян». Его нынешний контракт с катарским клубом рассчитан до 30 июня.

    Источник: Tribalfootball

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    04.06.2018 18:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 08:59

      И уже не просят а требуют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 4 июня 2018, 20:17

      Что за чушь какой Лаудруп... Вам по ходу реально уже не чего писать,вот вы и придумывайте на ходу!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 19:27

      Бегать все равно придется, даже пуще прежнего, детишки...

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 18:49

      Интересные времена наступают, судя по подобным всплескам информации на различных ресурсах... Игроки требуют, упрашивают и заявляют руководству клубов тех тренеров и игроков, в окружении, которых им было бы комфортно продвигать свои футбольные подвиги!...

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > insider_retro 4 июня 2018, 21:48

      Я думаю после таких побед и прочего , они просто хотят остаться командой. Ну мне бы самому так хотелось ) как есть на самом деле хз. А любой новый тренер может изрядно так почистить состав .

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 4 июня 2018, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Плакса все таки остается

      -37
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