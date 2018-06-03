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    Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе»

    Защитник сборной России Илья Кутепов поддержал партнера по национальной команде Владимира Граната после товарищеского матча против Австрии (0:1).

    «Были ошибки. Но мы их немного по-другому разбираем, а не как обычный зритель. У нас есть свои профессиональные недочеты. Всю кухню я не могу раскрывать, это наше личное дело. Но мы уже разобрали этот матч. Схема в два центральных не новая, в клубах играем. Да, в сборной давно не практиковали. Сейчас с австрийцами результат был неположительным, а что будет дальше – не знаю.

    Те, кто говорит, что у Граната больше всех ошибок, видимо, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого, их нет у тех, кто не играет. Володя, я считаю, сыграл достойно. Соперник был не самым слабым», – считает игрок.

    5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Р-Спорт

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    03.06.2018 14:09
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:40

      В те времена когда Гранат играл в Динамо ,он был надежней. Скорей всего повлияла травма, после которой он долго восстанавливался.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 3 июня 2018, 22:59

      сопрник неслабый,результат kuyovый,дальше не знаю.аЛЯ Кутепов

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 июня 2018, 20:29

      А ты прям профессор футбола!!! Нулевой

      0
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 3 июня 2018, 20:03

      «Гранат больше всех ошибается? Неправда, я больше!

      1
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 3 июня 2018, 19:23

      если ты такой специалист в футболе , что же ты проигрываешь всем подряд ? Или ты такой хреновый специалист? Мы болельщики судим по игре

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:14

      конечно кому как не Кутепову все знать про ошибки, а мы ладно уж дилетанты в сторонке постоим посмотрим))

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 3 июня 2018, 18:49

      Судя по твоим косяками тв от граната недалеко ушел

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 17:46

      короче пацаны мы все в футболе не разбираемся сказал кутя

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 3 июня 2018, 17:20

      Мы с Тамарой ходим парой

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 17:19

      Руки , сынок, засунь в карман и играй в футбол с твоим его пониманием, понятливый ты наш...

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