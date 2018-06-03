Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе»

В те времена когда Гранат играл в Динамо ,он был надежней. Скорей всего повлияла травма, после которой он долго восстанавливался.
Защитник сборной России Илья Кутепов поддержал партнера по национальной команде Владимира Граната после товарищеского матча против Австрии (0:1).
«Были ошибки. Но мы их немного по-другому разбираем, а не как обычный зритель. У нас есть свои профессиональные недочеты. Всю кухню я не могу раскрывать, это наше личное дело. Но мы уже разобрали этот матч. Схема в два центральных не новая, в клубах играем. Да, в сборной давно не практиковали. Сейчас с австрийцами результат был неположительным, а что будет дальше – не знаю.
Те, кто говорит, что у Граната больше всех ошибок, видимо, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого, их нет у тех, кто не играет. Володя, я считаю, сыграл достойно. Соперник был не самым слабым», – считает игрок.
5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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