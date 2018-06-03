Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе»

Защитник сборной России Илья Кутепов поддержал партнера по национальной команде Владимира Граната после товарищеского матча против Австрии (0:1).

«Были ошибки. Но мы их немного по-другому разбираем, а не как обычный зритель. У нас есть свои профессиональные недочеты. Всю кухню я не могу раскрывать, это наше личное дело. Но мы уже разобрали этот матч. Схема в два центральных не новая, в клубах играем. Да, в сборной давно не практиковали. Сейчас с австрийцами результат был неположительным, а что будет дальше – не знаю.

Те, кто говорит, что у Граната больше всех ошибок, видимо, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого, их нет у тех, кто не играет. Володя, я считаю, сыграл достойно. Соперник был не самым слабым», – считает игрок.

5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

6 цифр о том, как глубоко упала Россия