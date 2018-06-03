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  • Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе»

Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе»

3 июня 2018, 14:09
47

Защитник сборной России Илья Кутепов поддержал партнера по национальной команде Владимира Граната после товарищеского матча против Австрии (0:1).

«Были ошибки. Но мы их немного по-другому разбираем, а не как обычный зритель. У нас есть свои профессиональные недочеты. Всю кухню я не могу раскрывать, это наше личное дело. Но мы уже разобрали этот матч. Схема в два центральных не новая, в клубах играем. Да, в сборной давно не практиковали. Сейчас с австрийцами результат был неположительным, а что будет дальше – не знаю.

Те, кто говорит, что у Граната больше всех ошибок, видимо, не особо разбираются в футболе. Ошибки бывают у каждого, их нет у тех, кто не играет. Володя, я считаю, сыграл достойно. Соперник был не самым слабым», – считает игрок.

5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Турцией. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Гранат Владимир Кутепов Илья
Комментарии (47)
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Diesel133
1528024319
конечно не разбираются. Судя по игре за Спартак, Кутепов косячит в 5 раз больше Граната!
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Shogun
1528024472
Хахаххаха, слова главного косячника России просто душу греют, а то что в Рубине и в Спартаке самая дырявая оборона и так видно было по играм в чемпионате
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Vickont
1528025138
Кутепов: «Гранат больше всех ошибается? Те, кто так говорит, не особо разбирается в футболе! Больше всех ошибаюсь я!»
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Боцман59rus
1528025499
конечно ...епт, мы тут все спецы по керлингу собрались.)))
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Обер-КанцлерЪ
1528026395
Ещё один жополиз чабана! Хоть ссы в глаза, не признают, что нынешняя "команда" - провал по всем статьям. Как можно такое сказать про Граната "Володя, я считаю, сыграл достойно" ?? Достойно кого/чего? Кутепова?? ПФЛ??? Перед глазами отчётливо стоит этот дебил, схвативший 2 руками убегающего австрийца и виснущий на нём! При этом ещё выражение лица такое, как будто вот-вот в шорты нагадит. Это же фол последней надежды, прямая красная карточка! Да ему костыли надо выдать после такого матча и убрать из СМИ все упоминания о нём навсегда, чтоб народ не злил!
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Челнинец
1528027042
Один косячник другого прикрывает!
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GermanVo
1528028214
Да, блин, в футболе разбираетесь только вы, но играть ни фига не умеете.
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BANNIKOV1970
1528029554
скоро будете играть с теми кто разбирается в футболе,посмотрим на результат!
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Опорник84
1528030569
Один кривоногий ошибается, другой кривоногий защищает! Это и есть взаимовыручка! Пипец!
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rammax fcsm
1528030918
конечно не гранат... ты, дерьмо, больше всех привозишь....
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