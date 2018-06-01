«Краснодар» заинтересован в Бальбуэне и готов предложить «Коринтиансу» 5 миллионов

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем блоге «Секретные материалы» в YouTube сообщил об интересе «Краснодара» к центральному защитнику «Коринтианса» Фабиана Бальбуэны.

«К нему есть большой интерес. «Краснодар» готов предложить в районе пяти миллионов евро.

Понятно, что переговоры только-только начинаются, сделка пока далека от завершения», – сказал Арустамян.

Контракт Бальбуэны с бразильским клубом рассчитан до декабря 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за «Коринтианс» во всех турнирах.