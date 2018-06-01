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    «Краснодар» заинтересован в Бальбуэне и готов предложить «Коринтиансу» 5 миллионов

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян в своем блоге «Секретные материалы» в YouTube сообщил об интересе «Краснодара» к центральному защитнику «Коринтианса» Фабиана Бальбуэны.

    «К нему есть большой интерес. «Краснодар» готов предложить в районе пяти миллионов евро.

    Понятно, что переговоры только-только начинаются, сделка пока далека от завершения», – сказал Арустамян.

    Контракт Бальбуэны с бразильским клубом рассчитан до декабря 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей за «Коринтианс» во всех турнирах.

    Источник: YouTube

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    01.06.2018 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:17

      Связываться с бразильцами не всегда получается гладко. Могут подбросить товар по завышенной стоимости.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:28

      лучше бы Вальбуэну взяли)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > OfaZavr 2 июня 2018, 03:14

      Тот ученый, второй раз на грабли не наступит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > serppion 2 июня 2018, 10:16

      он вроде до сих пор хорошо время в Динамо вспоминает, а Краснодар вообще нормальный вариант для него был бы из всех наших клубов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 июня 2018, 17:49

      Бензия, теперь Бальбуэна... Кто дальше? Гоналду? Песси? Брагимович?

      4
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      ...
      Рейтинг: +213

      Масоха > Обер-КанцлерЪ 1 июня 2018, 20:53

      Как китайский Абибас.

      1
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