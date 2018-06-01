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  • Директор «Енисея»: «Для участия в РФПЛ нынешнего бюджета клуба недостаточно. Нам нужен 1 миллиард»

Директор «Енисея»: «Для участия в РФПЛ нынешнего бюджета клуба недостаточно. Нам нужен 1 миллиард»

1 июня 2018, 16:33
18

Директор «Енисея» Денис Рубцов заявил, что клубу нужно увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать в РФПЛ. Также он отметил, что красноярцы не будут переплачивать футболистам.

«Нашего нынешнего бюджета недостаточно. Искренне верю в слова Александра Викторовича Усса в раздевалке после ответного стыка. Он человек слова и дела. Исполняющий обязанности губернатора пообещал сделать все, чтобы мы чувствовали себя в элите комфортно и уверенно. Бюджет надо увеличивать. Иначе мы просто не сможем конкурировать с командами Премьер-лиги.

Бюджет для достойного существования в РФПЛ? Один миллиард рублей. Больше нам не нужно. Это не самая выдающаяся цифра, которой нам хватит. Деньги я считать умею, расстаюсь с ними очень бережно, многократно при этом подумав. В «Енисее» точно не будет никаких переплат, если человек играет на сто тысяч, миллион ему никто не заплатит.

При комплектовании состава первое и последнее слово за Дмитрием Аленичевым. Нужных ему игроков будем стараться приобрести, если они, конечно, нам по карману», – цитируют Рубцова «Городские новости».

«Енисей» вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, переиграв в стыковых матчах «Анжи» (3:0, 3:4).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Енисей
Комментарии (18)
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Garrincha58
1527862864
сосут гос бюджеты всякие Енисеи и Амкары а сми ни хрена не могут зарабатывать и на кой такие командочки
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Полная Канистра
1527864949
деньги все умеют считать и особенно хапать
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Krossmen73
1527865259
Найдут деньги.Регион промышленный,богатый.Если управленцы команды действительно хорошие хозяйственники,то толк будет.Ну а на чём клуб сможет заработать сам,тут всё будет зависеть от качества игры и грамотной работы с болельщиками.Надеюсь у Енисея получится лучше чем у финансовых неудачников нашего футбола.
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insider_retro
1527865796
В РФПЛ, к сожалению, недостаточно спортивных достижений и усердия... Недостаток ресурсов - это прямая дорога на понижение, либо балансирование на грани вылета с вечно протянутой рукой... На одном энтузиазме и пустых словах губеров - не просуществовать...
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Федя Кабак
1527866774
Ещё один тосно..надеемся, что такого больше не случится
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OfaZavr
1527870327
конечно для выступления в ПЛ недостаточно того что хватает в ФНЛ, сумма конечно внушительная для бюджета, но раз обещали надеюсь выполнят а не кинут как Тосно.
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fanchik
1527872065
Разумные люди прежде чем выходить с командой в РФПЛ просчитывают свои финансовые средства и целесообразность повышения .Многие российские команды без всякой" финансовой почвы," яркий пример Тосно прошлого сезона,пытаются попасть рангом выше с целью повысить бюджет,повысить з/платы,прикупить подороже" игрочков" для якобы сохранения прописки ну и "умыкнуть" слегка бабла руководству ,ну а дальше "трава не расти".Хочется надеяться у Енисея другая политика. А фраза Директора Енисея нам нужен один не самый выдающийся миллиард по цифре для комфорта и уверенности в РФПЛ для футбольного клуба и чтобы болельщики могли видеть достойную конкуренцию Енисея в российском футболе, думается вполне по силам Красноярскому региону
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Ден71
1527872422
Конечно надо вообще оставить 5 команд для них все равно остальные не люди, хорошо жить на на газе который сосут с сибири и Урале а спонсируют почему то зенит, дак и спонсировать надо их. А то Лукойл, Газпром, РЖД, И крупный торговые сети, вот спонсоры 5 основных команд, которые кидают и тянут деньги со всей России. Стало мало подняли цены на бензин,газ цены на траспорт ,перевозки и так далее,люди прокормят с глубинки, а у нас все айс. Ну а команды нужны... только кому. Раздели это все бабло на все команды премьер лиги и на всех хватит, еще и ФНЛ достанется и спорт поднимется, А не платить х знает сколько игрокам как будто они в шахтах уголь добывают, хотя шахтерам такие зарплаты и не снились. И вот потом мы видим результат нашей сборной, а потом еще удивляемся.
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zigbert
1527872872
Не хотелось бы что бы Енисей пошел по пути Тосно. И руководителям команды надо серьезно подойти к этому вопросу.
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Gory I
1527873154
ЦСКА, Зенит, Спартак, Локо, Динамо сосут бабки косвенным образом - через тарифы на электроэнергию, газ, бензин, процентные ставки. Остальные непосредственно через региональные бюджеты. Разницы никакой. Все иждивенцы или деньгососущие паразиты. "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем."
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