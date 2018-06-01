Директор «Енисея»: «Для участия в РФПЛ нынешнего бюджета клуба недостаточно. Нам нужен 1 миллиард»

Директор «Енисея» Денис Рубцов заявил, что клубу нужно увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать в РФПЛ. Также он отметил, что красноярцы не будут переплачивать футболистам.

«Нашего нынешнего бюджета недостаточно. Искренне верю в слова Александра Викторовича Усса в раздевалке после ответного стыка. Он человек слова и дела. Исполняющий обязанности губернатора пообещал сделать все, чтобы мы чувствовали себя в элите комфортно и уверенно. Бюджет надо увеличивать. Иначе мы просто не сможем конкурировать с командами Премьер-лиги.

Бюджет для достойного существования в РФПЛ? Один миллиард рублей. Больше нам не нужно. Это не самая выдающаяся цифра, которой нам хватит. Деньги я считать умею, расстаюсь с ними очень бережно, многократно при этом подумав. В «Енисее» точно не будет никаких переплат, если человек играет на сто тысяч, миллион ему никто не заплатит.

При комплектовании состава первое и последнее слово за Дмитрием Аленичевым. Нужных ему игроков будем стараться приобрести, если они, конечно, нам по карману», – цитируют Рубцова «Городские новости».

«Енисей» вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, переиграв в стыковых матчах «Анжи» (3:0, 3:4).