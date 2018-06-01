Директор «Енисея»: «Для участия в РФПЛ нынешнего бюджета клуба недостаточно. Нам нужен 1 миллиард»

А зачем в РФПЛ вообще такие клубы без истории,с денежными проблемами,играющие в манеже,регулярно бьющие левые домашние пенали?? Только потому что Алень тренирует,а до него был Тихонов? Ну не футбольный регион Красноярск!! Ну это же ясно,что толку не будет..Какой год выходить из ФНЛ по сути не кому..а если выходят,то это 90% через год назад или вообще транзитом в ПФЛ..калифы на час..
Директор «Енисея» Денис Рубцов заявил, что клубу нужно увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать в РФПЛ. Также он отметил, что красноярцы не будут переплачивать футболистам.
«Нашего нынешнего бюджета недостаточно. Искренне верю в слова Александра Викторовича Усса в раздевалке после ответного стыка. Он человек слова и дела. Исполняющий обязанности губернатора пообещал сделать все, чтобы мы чувствовали себя в элите комфортно и уверенно. Бюджет надо увеличивать. Иначе мы просто не сможем конкурировать с командами Премьер-лиги.
Бюджет для достойного существования в РФПЛ? Один миллиард рублей. Больше нам не нужно. Это не самая выдающаяся цифра, которой нам хватит. Деньги я считать умею, расстаюсь с ними очень бережно, многократно при этом подумав. В «Енисее» точно не будет никаких переплат, если человек играет на сто тысяч, миллион ему никто не заплатит.
При комплектовании состава первое и последнее слово за Дмитрием Аленичевым. Нужных ему игроков будем стараться приобрести, если они, конечно, нам по карману», – цитируют Рубцова «Городские новости».
«Енисей» вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, переиграв в стыковых матчах «Анжи» (3:0, 3:4).