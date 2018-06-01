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    Директор «Енисея»: «Для участия в РФПЛ нынешнего бюджета клуба недостаточно. Нам нужен 1 миллиард»

    Директор «Енисея» Денис Рубцов заявил, что клубу нужно увеличивать бюджет, чтобы достойно выступать в РФПЛ. Также он отметил, что красноярцы не будут переплачивать футболистам.

    «Нашего нынешнего бюджета недостаточно. Искренне верю в слова Александра Викторовича Усса в раздевалке после ответного стыка. Он человек слова и дела. Исполняющий обязанности губернатора пообещал сделать все, чтобы мы чувствовали себя в элите комфортно и уверенно. Бюджет надо увеличивать. Иначе мы просто не сможем конкурировать с командами Премьер-лиги.

    Бюджет для достойного существования в РФПЛ? Один миллиард рублей. Больше нам не нужно. Это не самая выдающаяся цифра, которой нам хватит. Деньги я считать умею, расстаюсь с ними очень бережно, многократно при этом подумав. В «Енисее» точно не будет никаких переплат, если человек играет на сто тысяч, миллион ему никто не заплатит.

    При комплектовании состава первое и последнее слово за Дмитрием Аленичевым. Нужных ему игроков будем стараться приобрести, если они, конечно, нам по карману», – цитируют Рубцова «Городские новости».

    «Енисей» вышел в Премьер-лигу по итогам сезона-2017/18, переиграв в стыковых матчах «Анжи» (3:0, 3:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 16:33
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +113

      larin80 1 июня 2018, 22:31

      А зачем в РФПЛ вообще такие клубы без истории,с денежными проблемами,играющие в манеже,регулярно бьющие левые домашние пенали?? Только потому что Алень тренирует,а до него был Тихонов? Ну не футбольный регион Красноярск!! Ну это же ясно,что толку не будет..Какой год выходить из ФНЛ по сути не кому..а если выходят,то это 90% через год назад или вообще транзитом в ПФЛ..калифы на час..

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      Рейтинг: +64

      Gory I 1 июня 2018, 20:12

      ЦСКА, Зенит, Спартак, Локо, Динамо сосут бабки косвенным образом - через тарифы на электроэнергию, газ, бензин, процентные ставки.
      Остальные непосредственно через региональные бюджеты.
      Разницы никакой. Все иждивенцы или деньгососущие паразиты.
      "Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем."

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > Gory I 1 июня 2018, 20:47

      Нового не чего нет, в спорт надо вкладываться ,а не играться им. Регионы не резиновые если еще учесть что с них самих постоянно высасывает наша столица как правило, т.к. у всех предприятий как правила головные офисы не в тех городах, где сами предприятия, и большая часть прибыли и налогов не остается в регионах. А что так было и будет, вероятней всего, пока паразитов не вывести, только паразитами не команды надо называть а те кто рулит начиная с думы и разного рода министерства. Такого не должно быть, что команда билась , вышла ПЛ и не может там играть.

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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 20:07

      Не хотелось бы что бы Енисей пошел по пути Тосно. И руководителям команды надо серьезно подойти к этому вопросу.

      7
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      Рейтинг: +309

      Ден71 1 июня 2018, 20:00

      Конечно надо вообще оставить 5 команд для них все равно остальные не люди, хорошо жить на на газе который сосут с сибири и Урале а спонсируют почему то зенит, дак и спонсировать надо их. А то Лукойл, Газпром, РЖД, И крупный торговые сети, вот спонсоры 5 основных команд, которые кидают и тянут деньги со всей России. Стало мало подняли цены на бензин,газ цены на траспорт ,перевозки и так далее,люди прокормят с глубинки, а у нас все айс. Ну а команды нужны... только кому. Раздели это все бабло на все команды премьер лиги и на всех хватит, еще и ФНЛ достанется и спорт поднимется, А не платить х знает сколько игрокам как будто они в шахтах уголь добывают, хотя шахтерам такие зарплаты и не снились. И вот потом мы видим результат нашей сборной, а потом еще удивляемся.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 1 июня 2018, 19:54

      Разумные люди прежде чем выходить с командой в РФПЛ просчитывают свои финансовые средства и целесообразность повышения .Многие российские команды без всякой" финансовой почвы," яркий пример Тосно прошлого сезона,пытаются попасть рангом выше с целью повысить бюджет,повысить з/платы,прикупить подороже" игрочков" для якобы сохранения прописки ну и "умыкнуть" слегка бабла руководству ,ну а дальше "трава не расти".Хочется надеяться у Енисея другая политика. А фраза Директора Енисея нам нужен один не самый выдающийся миллиард по цифре для комфорта и уверенности в РФПЛ для футбольного клуба и чтобы болельщики могли видеть достойную конкуренцию Енисея в российском футболе, думается вполне по силам Красноярскому региону

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 июня 2018, 19:43

      17 млн долларов не многовато ли клубу который только вышел и фнл ????? В Фнл еще и матчей больше на 8. Не могу понять почему это разорение идет если они стадионы как Зенит не эксплуатируют

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 19:25

      конечно для выступления в ПЛ недостаточно того что хватает в ФНЛ, сумма конечно внушительная для бюджета, но раз обещали надеюсь выполнят а не кинут как Тосно.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 1 июня 2018, 18:50

      17 млн долларов? Боюсь у большинства лиги бюджет меньше.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > acor94 2 июня 2018, 17:53

      Глубоко ошибаешься у нас любят некоторые шикарно покушать ) тут все о бюджетах клубов РФПЛ: https://www.soccer.ru/blogs/record/1017020?sort=asc

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > Ден71 2 июня 2018, 19:34

      интересная статья. но как мы видим, 1 млд хватит не для участия клуба в рфпл, а проход в Лигу Европы.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 > acor94 2 июня 2018, 19:50

      )))) В 60м году просто зарплаты рабочего хватала, чтобы стать чемпионом Европы )))))

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 июня 2018, 18:26

      Ещё один тосно..надеемся, что такого больше не случится

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 1 июня 2018, 18:09

      В РФПЛ, к сожалению, недостаточно спортивных достижений и усердия... Недостаток ресурсов - это прямая дорога на понижение, либо балансирование на грани вылета с вечно протянутой рукой... На одном энтузиазме и пустых словах губеров - не просуществовать...

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