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    «Спартак» продлил контракт с Тимофеевым

    «Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.

    Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

    Хавбек дебютировал за первую команду красно-белых в августе 2013 года. Большую часть минувшего сезона – с августа по апрель – он восстанавливался от травмы крестообразных связок. По этой причине провел лишь восемь матчей в розыгрыше РФПЛ-2017/18.

    «Счастлив, что подписал этот контракт со «Спартаком». В свою очередь, обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи.

    Сейчас набираюсь сил – путешествую. Но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам», – сказал Тимофеев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.06.2018 13:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +324

      hellkid 2 июня 2018, 05:57

      по тем матчам, которые он успел сыграть, видно ,что игрок талантливый. Молодой, перспективный. С точки зрения руководства (подписать новый контракт) - верное решение. Дальше дело за Артемом.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 18:44

      правильное решение, теперь очередь Артема оправдать оказанное доверие и стараться, выкладываться и прибавлять.

      4
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 18:33

      Артем ты сделал правильное решение. Повышай свое мастерство и набирайся опыта.

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 июня 2018, 18:04

      Правильное решение!Очень интересный и по хорошему злой до игры парень!Удачно вкатиться в сезон и играть без травм!

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 1 июня 2018, 13:48

      Отличная новость.
      Ура, ура, ура.
      Пусть парень и дальше развивается.

      8
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 1 июня 2018, 13:41

      Удачи!

      7
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 1 июня 2018, 13:34

      Удачи Артему и дальнейшего профессионального роста!

      8
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      Рейтинг: +844

      lejnin 1 июня 2018, 13:28

      Очень надеюсь, что травмы Тимо обойдут стороной и в команде появится опорник именно с навыками разрушения, а не созидания, чего давно не хватало Спартаку...

      8
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 июня 2018, 13:24

      Хорошая новость! Удачи и без травм!

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