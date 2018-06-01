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«Спартак» продлил контракт с Тимофеевым

1 июня 2018, 13:09
9

«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.

Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

Хавбек дебютировал за первую команду красно-белых в августе 2013 года. Большую часть минувшего сезона – с августа по апрель – он восстанавливался от травмы крестообразных связок. По этой причине провел лишь восемь матчей в розыгрыше РФПЛ-2017/18.

«Счастлив, что подписал этот контракт со «Спартаком». В свою очередь, обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи.

Сейчас набираюсь сил – путешествую. Но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам», – сказал Тимофеев.

Источник: ФК «Спартак»
США. МЛС Спартак Тимофеев Артем
Комментарии (9)
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mialkov
1527848669
Хорошая новость! Удачи и без травм!
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lejnin
1527848923
Очень надеюсь, что травмы Тимо обойдут стороной и в команде появится опорник именно с навыками разрушения, а не созидания, чего давно не хватало Спартаку...
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oyabun
1527849253
Удачи Артему и дальнейшего профессионального роста!
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vashinin
1527849671
Удачи!
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Мары
1527850095
Отличная новость. Ура, ура, ура. Пусть парень и дальше развивается.
Ответить
Krossmen73
1527865441
Правильное решение!Очень интересный и по хорошему злой до игры парень!Удачно вкатиться в сезон и играть без травм!
Ответить
zigbert
1527867184
Артем ты сделал правильное решение. Повышай свое мастерство и набирайся опыта.
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OfaZavr
1527867873
правильное решение, теперь очередь Артема оправдать оказанное доверие и стараться, выкладываться и прибавлять.
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hellkid
1527908260
по тем матчам, которые он успел сыграть, видно ,что игрок талантливый. Молодой, перспективный. С точки зрения руководства (подписать новый контракт) - верное решение. Дальше дело за Артемом.
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