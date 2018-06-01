«Спартак» продлил контракт с Тимофеевым

«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.

Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.

Хавбек дебютировал за первую команду красно-белых в августе 2013 года. Большую часть минувшего сезона – с августа по апрель – он восстанавливался от травмы крестообразных связок. По этой причине провел лишь восемь матчей в розыгрыше РФПЛ-2017/18.

«Счастлив, что подписал этот контракт со «Спартаком». В свою очередь, обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи.

Сейчас набираюсь сил – путешествую. Но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам», – сказал Тимофеев.