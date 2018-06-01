«Спартак» продлил контракт с Тимофеевым

по тем матчам, которые он успел сыграть, видно ,что игрок талантливый. Молодой, перспективный. С точки зрения руководства (подписать новый контракт) - верное решение. Дальше дело за Артемом.
«Спартак» заключил новый контракт с полузащитником Артемом Тимофеевым.
Срок соглашения с 24-летним футболистом рассчитан до 31 мая 2022 года.
Хавбек дебютировал за первую команду красно-белых в августе 2013 года. Большую часть минувшего сезона – с августа по апрель – он восстанавливался от травмы крестообразных связок. По этой причине провел лишь восемь матчей в розыгрыше РФПЛ-2017/18.
«Счастлив, что подписал этот контракт со «Спартаком». В свою очередь, обещаю: сделаю все возможное, чтобы помочь команде завоевать новые трофеи.
Сейчас набираюсь сил – путешествую. Но уже совсем скоро буду приступать к тренировкам и готовиться к сборам», – сказал Тимофеев.