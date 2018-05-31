Сборная России начала восстановительную тренировку. Рауша нет на поле

Сборная России проводит восстановительное занятие после поражения от команды Австрии (0:1) в товарищеском матче.

«Сборная России работает двумя группами на утренней тренировке в австрийском Нойштифте. В первой – 11 человек, вышедших в стартовом составе против Австрии.

Они совершают легкую пробежку. Остальные проводят полноценное занятие. У команды Станислава Черчесова есть потеря – Константин Рауш вообще не тренируется из-за проблем с мышцами спины», – передает «Спорт-Экспресс».

5 июня хозяева чемпионата мира проведут контрольную встречу с турками в Москве. В 15:30 команда вылетит в столицу.