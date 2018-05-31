Мончи договорился с Райолой о покупке Клюйверта-младшего. «Рома» не готова заплатить за него 35 миллионов

Спортивный директор «Ромы» Мончи согласовал покупку Джастина Клюйверта с его агентом Мино Райолой. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Аякс» намерен выручить с продажи 19-летнего форварда 30-35 миллионов евро. Сообщается, что «Рома» не готова заплатить за него указанную сумму.

Воспитанник амстердамского клуба в текущем сезоне забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 36 играх всех турниров текущего сезона.

В марте Клюйверт получил первый вызов во взрослый состав сборной Голландии.