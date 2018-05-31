Мутко – о поражении России: «Команда прошла тяжелый двухнедельный сбор»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко списал поражение сборной России в товарищеском матче с Австрией на тяжелый двухнедельный сбор.

«Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться.

Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», – сказал Мутко.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия