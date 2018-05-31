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  • Мутко – о поражении России: «Команда прошла тяжелый двухнедельный сбор»

Мутко – о поражении России: «Команда прошла тяжелый двухнедельный сбор»

31 мая 2018, 06:30
29

Вице-премьер РФ Виталий Мутко списал поражение сборной России в товарищеском матче с Австрией на тяжелый двухнедельный сбор.

«Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры. Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться.

Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», – сказал Мутко.

Товарищеский матч Австрия – Россия завершился со счетом 1:0.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Tsigan
1527737957
Какой же ты наглец все таки!
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Zly
1527738119
Мудько,капитан все сказал по поводу игры и нагрузок,а тебя на кол,за то что привел такого тренера.Ну и игроки у нас талантливые,предпенсионного возраста
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Баден
1527738166
Что ты дебил будешь говорить когда они не выйдут из группы,что у нас есть команда и тд и тп.Дебил бл... развалил весь спорт , домашний ЧМ просрал.
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семёнычев
1527744972
Бомбардир! ХОРОШ СТРОИТЕЛЯМ СЛОВО ДАВАТЬ!!!!!!! ПРО КИРПИЧИ СПРОСИТЕ! ОН РАЗМЕР СИЛИКАТНОГО НЕ ЗНАЕТ, ТАК ЖЕ КАК И РАЗМЕР ФУТБОЛЬНЫХ ВОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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vladimir-7
1527750689
Мудко является центральным защитником Черчесова, а второй сейчас выступит Прядкин.
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Chernyi Lis
1527755187
иди в жопу! зачем все еще берут у него интервью по теме футбола..((
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OfaZavr
1527755366
конечно, так после каждый игры можно говорить и до бесконечности. все то у них есть чем оправдать да себя успокоить и после провала опять найдут чем объяснить.
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insider_retro
1527757013
Строителю Виталику... Это всё равно, что ты строил-строил, надо сдавать объект, а он разваливается, коммуникации не подведены, документы не согласованы... А ты стоишь в каске и гонишь про экологию и усердие рабочих...
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zigbert
1527776445
Не убедил Мутко своим ответом.
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Полная Канистра
1527780181
мудак и все кто стоит с ним РФС засранцы / мы серьёзно работаем ну ну видно аж по всем фронтам/
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