Черчесов – один из худших тренеров сборной. При нем Россия проиграла девять матчей из 19

Сборная России в рамках товарищеского матча уступила Австрии – 0:1.

Для главного тренера россиян Станислава Черчесова это поражение стало девятым в 19 играх. Больше него во главе сборной проигрывали только Гус Хиддинк и Олег Романцев. При этом голландец провел 39 матчей, а Романцев – 60.

При Черчесове Россия проиграла 47,37% матчей. Худший процент за всю историю только у Анатолия Бышовца (шесть поражений в шести матчах) и Александра Бородюка (одно поражение в двух матчах).

Главные выводы по матчу Австрия – Россия