Гончаренко: «Летом ЦСКА нужны четыре-пять игроков»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как ведется работа по привлечению в команду новых игроков. Также специалист отметил, что летом армейцам потребуется усиление в виде четырех-пяти футболистов.
– Команду может покинуть много игроков. Кто будет создавать атмосферу в команде, да и в целом играть? У ЦСКА и так самая маленькая скамейка среди всех клубов РФПЛ.
– Наша общая задача – искать футболистов и подписывать с ними контракты. Моя личная задача – посмотреть, что из этого может получиться. Подобрать схему, тренировочный процесс, чтобы мы сохранили тот уровень игры, который был в прошедшем сезоне. Я даже не называю характеристики футболистов, которые нужны. Нам просто необходимы сильные игроки, чтобы понять, как ими играть и побеждать.
– Как лично вы задействованы в поиске футболистов?
– Непосредственно. Селекционный отдел отбирает игроков, которых считает нужными. Я получаю отчеты, с тренерским штабом мы их оцениваем. Выношу вердикт – да или нет. Мы все обмениваемся впечатлениями. Дальше это отправляется обратно в селекционный отдел, потом Роману Бабаеву и Евгению Гинеру.
– Может сложиться ситуация, что вы попросите конкретного игрока?
– Да. Почему нет? Такие ситуации есть.
– Такие игроки уже приходили в ЦСКА?
– К нам вообще мало кто приходил (смеется). Но сейчас, в текущей работе, такие ситуации есть.
– Сколько игроков нужно ЦСКА?
– Четыре-пять футболистов. Но это зависит от того, кто уйдет.