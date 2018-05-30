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Гончаренко: «Летом ЦСКА нужны четыре-пять игроков»

30 мая 2018, 13:48
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как ведется работа по привлечению в команду новых игроков. Также специалист отметил, что летом армейцам потребуется усиление в виде четырех-пяти футболистов.

– Команду может покинуть много игроков. Кто будет создавать атмосферу в команде, да и в целом играть? У ЦСКА и так самая маленькая скамейка среди всех клубов РФПЛ.

– Наша общая задача – искать футболистов и подписывать с ними контракты. Моя личная задача – посмотреть, что из этого может получиться. Подобрать схему, тренировочный процесс, чтобы мы сохранили тот уровень игры, который был в прошедшем сезоне. Я даже не называю характеристики футболистов, которые нужны. Нам просто необходимы сильные игроки, чтобы понять, как ими играть и побеждать.

– Как лично вы задействованы в поиске футболистов?

– Непосредственно. Селекционный отдел отбирает игроков, которых считает нужными. Я получаю отчеты, с тренерским штабом мы их оцениваем. Выношу вердикт – да или нет. Мы все обмениваемся впечатлениями. Дальше это отправляется обратно в селекционный отдел, потом Роману Бабаеву и Евгению Гинеру.

– Может сложиться ситуация, что вы попросите конкретного игрока?

– Да. Почему нет? Такие ситуации есть.

– Такие игроки уже приходили в ЦСКА?

– К нам вообще мало кто приходил (смеется). Но сейчас, в текущей работе, такие ситуации есть.

– Сколько игроков нужно ЦСКА?

– Четыре-пять футболистов. Но это зависит от того, кто уйдет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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kara-mba
1527677522
Наберут из своей молодежки и будет Гончар их всех воспитывать.
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кузнецов артем
1527677674
Если продадут Головина за 20 хотя бы то могут взять 4-5 футболиста по 3-4 ляма, а вот если по Головину не будет предложений или они будут по мнению руководства недостаточно хороши, тогда усиления будут в лице молодежки ну и может кого нить типа Бистровича купят
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Супервайзер
1527678235
Из старых один Акинфеев останется, но это уже много. Без него кони-совсем другая команда. Тем не менее, ЦСКА должен еще хотя бы сезон-два продержаться в РФПЛ.
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VVM1964
1527682163
С учетом короткой скамейки и сколько игроков покинет ЦСКА - это крайне мало . .
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за ЦСКА с 1980г
1527699818
Я помню когда ЦСКА вылетал из высшей лиги и я всё равно переживал за него..А теперь,когда ЦСКА просто красавцы,вообще не переживаю кто будет играть.. Вижу,что клуб под надёжным управлением и равных ему практически нет...
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zigbert
1527760165
Все будет зависеть от того кто покинет ЦСКА?
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